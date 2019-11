Singen vor 48 Minuten

Großer Papiercontainer in Vollbrand: Feuerwehr rückt Samstagnacht aus

Mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben am Samstag kurz nach 22 Uhr einen in Vollbrand stehenden Papiercontainer gelöscht, der vor dem Anwesen Langenrain 14 in Singen bemerkt wurde.