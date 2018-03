Singen/Schaffhausen Grippewelle bei Bahn schränkt Zugverkehr in die Schweiz ein

Wegen einer Grippewelle bei der Deutschen Bahn fehlt im Südwesten Personal und es fallen Züge aus.

An diesem Wochenende gibt es Einschränkungen am Bodensee zwischen Singen und Schaffhausen in der Schweiz, wie das Unternehmen mitteilte. Von Freitag bis Sonntag sollten auf der Strecke in beiden Richtungen zahlreiche Regionalbahn-Verbindungen ausfallen. Betroffene Reisende seien aufgerufen, Interregio-Express-Züge oder Ersatzbusse zu nutzen und sich vorab auf der Bahn-Webseite unter www.bahn.de/liveauskunft zu informieren.

Auch beim Personal der Stuttgarter S-Bahn grassierte die Grippe. Mehrere Verbindungen waren bereits am Donnerstag ausgefallen, weil die Fahrer fehlten. Am Freitag stellte die Bahn dann die Linie S5 ein. Durch die Ausdünnung, die bis einschließlich Sonntag dauern soll, werde der Betrieb der anderen Linien gewährleistet, sagte ein Sprecher. Ob auch in der neuen Woche Züge ausfallen, blieb zunächst offen.