von SK

Unbekannte Personen haben am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag laut Polizei verschiedene Bereiche der Burgruine Hohentwiel mit Graffiti besprüht.

Singen Vor 50 Jahren fiel der Hohentwiel an Singen: Erinnerung an eine Gipfeleroberung im Schneesturm Das könnte Sie auch interessieren

Die Schmierereien befinden sich im Alexandertor sowie in der Karlsbastion an den Mauern des östlichen Aussichtspunktes und wurden am Sonntagmorgen von Mitarbeitern bemerkt. Bei den gesprühten Inhalten handelt es sich um Begriffe wie "Slait", "By Levi", "Quis", "Xanax", "Yes", "shlatt", "MDMA" sowie um Dollarzeichen und Smileys.

Auch im Zugang zur Karlsbastion waren die Sprayer am Hohentwiel in Singen aktiv. | Bild: Polizei

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.