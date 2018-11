von SK

Ab ersten Advent schlagen die Glocken in Herz-Jesu wieder tags- und nachtsüber, wie Pfarrer Jörg Lichtenberg in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit ankündigt: "Die Tradition, die Zeit einzuteilen, war nie bloß weltlich. Sie wurde besonders in Klöstern, etwa auf der Reichenau, zum Stundengebet geübt", sagt der Leiter der Seesorgeeinheit und zitiert Psalm 31 aus dem Alten Testament: „Meine Zeit steht in deinen Händen, Herr“. Jede Zeit bringe dem einen Ruhe und versetzt den andern in Unruhe. Der Uhrschlag mahne, die Zeit recht zu nutzen. Durch lärmdämpfende Maßnahmen gehe diese Tradition weiter. "Das vorliegende Sachverständigen-Gutachten misst maximal 60 Dezibel. Dabei sind nachts in diesem Mischgebiet 65 Dezibel erlaubt", erklärt Lichtenberg. Ohne das einzige vollmechanische Laufwerk im Hegau aufzugeben, schlagen die Glocken zum neuen Kirchenjahr wieder im Viertelstundentakt.

Nachgehakt Was wurde

eigentlich aus ... dem Krenkinger Schlösschen in Engen?

Nachdem das Notariat wegen einer Verlagerung Ende November 2017 aus dem Krenkinger Schlösschen ausgezogen ist, befindet sich im Gebäude nur noch der Polizeiposten Engen. Es ist im Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Im Zuge des Abschlusses der Engener Altstadt-Sanierung ist auch die künftige Nutzung des Krenkinger Schlösschens ein Faktor. Nach dem Beschluss des Engener Gemeinderates soll ausgelotet werden, ob die Stadt das Schlösschen kaufen soll. Dies müsste mit dem Land verhandelt werden. Zudem wird Engens Polizeichef Bernhard Maier am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. (bit)

