Ein Sachschaden von über 40.000 Euro ist am Freitag gegen 4.30 Uhr auf der A 81 bei einem Verkehrsunfall entstanden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 25-jähriger Lastwagen-Fahrer die Autobahn in Richtung Schaffhausen, als sein Fahrzeug kurz vor dem Hohentwieltunnel wegen Glatteis und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und mit der linken Leitplanke kollidierte. Der Lastwagen kam nach mehreren Metern auf beiden Fahrspuren zum Stehen. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahn an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Niemand wurde Verletzt.