von Roland Ragg

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat im Hotel Restaurant Hohentwiel ihre diesjährige Jubilarehrung für die Region Baden-Württemberg Süd durchgeführt. Insgesamt 15 anwesende Jubilare konnten für 25- bis 70-jährige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft geehrt werden.

Die mit viel Kritik an den wirtschaftlichen Verhältnissen unserer Zeit vollgepackte Festrede hielt Claus-Peter Wolf, kommissarischer Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG, Baden-Württemberg-Süd. Der erste NGG-Vorsitzende der Region Süd und Betriebsratsvorsitzende des Maggi-Werks Singen, Alfred Gruber, hieß die Jubilare sowie die Helfer aus der Gewerkschaft herzlich willkommen.

„Spielball der Arbeitgeber“

„Heute ist ein historischer Tag“, mit diesen Worten leitete Claus-Peter Wolf seine Festrede ein. Gemeint war natürlich der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls. Aus Sicht der Gewerkschaft sei das aber kein so ein gutes Datum, denn im Osten hätten die meisten Menschen ihre Arbeit verloren. Der Kapitalismus habe jubeln können.

Mit der Wiedervereinigung seien bei vollen Auftragsbüchern die Gewinne geradezu explodiert. Von diesen Zuwächsen hätten die Arbeitnehmer aber nicht profitiert, denn tariflich sei wenig passiert. Heutzutage würden auch in der Region Süd der NGG die Beschäftigten plötzlich zum Spielball der Arbeitgeber. Als Beispiele nannte Wolf hier das Weihnachtsgeld und die Drohungen mit der Verlegung des Standortes.

Früher 3500 Beschäftigte bei Maggi

„Sie sind nicht nur Jubilare, sondern auch Zeitzeugen“, mit diesen Worten ging der Gewerkschaftsfunktionär auf die regionalen wirtschaftlichen Veränderungen ein. Er erinnerte zum Beispiel an das Brauereisterben in den 70er-Jahren.

Dass das Singener Maggi-Werk einmal 3500 Beschäftigte hatte und jetzt nur noch über knapp 700 Arbeitsplätze verfügt, wurde mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Heutzutage gehe es in der Hauptsache um prekäre Arbeitsverhältnisse sowie den Mindestlohn ohne tarifpolitische Bindung. Hier nannte er insbesondere die Bäckereien sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe.

„Hier müssen wir aufpassen“

Abschließend befasste sich Claus-Peter Wolf noch mit der aktuellen Diskussion zur Grundrente und zu den Aussichten des Zukunftprojektes 4.0. „Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht überrollt werden“, so Wolfs Schlusswort.

Die Ehrungen begannen bei 25j-ähriger NGG-Zugehörigkeit und endeten bei 70-jähriger Mitgliedschaft in der NGG. Bei allen Jahreszahlen konnte Claus-Peter Wolf ein paar Bemerkungen zu den politischen Verhältnissen im Eintrittsjahr machen. So zum Beispiel, dass vor 70 Jahren, als Berthold Vogler im Jahr 1949 in die Gewerkschaft eintrat, die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde.