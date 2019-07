Es ist soweit: Zum Schau- und Aktionstag am Sonntag, 7. Juli, laden der Marketing Engen Verein und die Stadt Engen in das Gewerbegebiet Grub ein. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Betriebe, Aussteller und Künstler bereit, den Besuchern einen interessanten Tag mit Informationen und Mitmachaktionen rund um Gewerbe, Handwerk und Handel zu bieten. Der gleichzeitig eingerichtete Bauernmarkt soll das Miteinander aber auch das Spannungsfeld Gewerbe- und Bauernstand erlebbar machen. Die offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr, die Veranstaltung dauert durchgehend bis 18 Uhr.

Im Industriegebiet Grub gibt es die Neuauflage der ehemaligen Gewerbeschau, zusammen mit dem zweiten Bauernmarkt. Beide Veranstaltungen hatten großen Erfolg, gerieten aber durch Veränderungen im Verein fast etwas in Vergessenheit. Mit der Entscheidung die Aktionen neu aufleben zu lassen, hat der neue Vorstand auch beschlossen, der Veranstaltung eine neue, zeitgemäßere Ausrichtung zu geben, was sich im Namen: „Schau- & Aktionstag im Gewerbegebiet Grub mit Bauernmarkt“ widerspiegelt.“ Die alte Bezeichnung Gewerbeschau war von den Mitgliedern zwar als zu wenig aktiv empfunden worden, wird als Beschreibung aber beibehalten.

Der Schau- und Aktionstag spielt sich entlang der Industriestraße, ihren Außenbereichen und Plätzen, einigen Seitenstraßen sowie in den Betrieben ab. „Wir haben Beachtliches auf die Beine gestellt bekommen“, ist Maria Baum, die neue Vorsitzende und Organisatorin stolz. „Wir wollen die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsraumes Engen und der Umgebung präsentieren.“ Ziel des Tages sei, “die Stadt Engen, in der Region verankert, als lebens- und liebenswerte sowie leistungsstarke Stadt und Stadtgesellschaft zum Erlebnis zu machen.“

Der Aktions- und Schautag kann mit über 80 Teilnehmern bei der Gewerbeschau und 40 Ausstellern beim Bauernmarkt aufwarten. Während sich das Gewerbe hauptsächlich in der Industrie- und Gerwig-Straße abspielt, findet der Bauernmarkt auf dem Parkgelände des Cube statt. Auf den Plätzen der Industriefirmen und auf Rasen- und Parkplätzen stellen weitere Teilnehmer aus der Altstadt und der Breitestraße sowie aus der Region aus. Ebenso finden dort auch Mitmachaktionen statt, Kinder finden Unterhaltung und Essstationen bieten Köstlichkeiten und Getränke an. Zum Mitmachen fordert auch der Kreis „Unser buntes Engen“. Hier können die Besucher von fremdländischen Speisen kosten, tanzen und sich international unterhalten.

Zum Bauernmarkt führt ein Blühstreifen auf dem die beim ersten Markt von Engener Kindergärten erstellten Vogelscheuchen ausgestellt sind. Auf der Wiese stellt ein Pferdehof aus und lädt ein, mit der Kutsche über die Ausstellung zu fahren und die Kinder können auf den Ponies reiten. Vorgeführt wird auch das Baumschneiden ohne Leitern. Es gibt Kunst- und Unternehmensvorstellungen sowie einen Schmied und einen Drexler. Beide zeigen ihre Kunstfertigkeit vor Ort. Ganz wichtig ist den Verantwortlichen der „Charity event – Move & Care“ für Drachenkinder und als Hilfe zur Selbsthilfe mt Lifeplus. Bewegung und Mitmachen für einen guten Zweck heißt hier das Motto. Bei beiden Organisationen geht der gesammelte Betrag in voller Höhe in die Unterstützung des Zweckes. Es gibt mehrere „Marktplätze“ auf denen spezielle Angebote und Präsentationen auf die Besucher warten. Ein Shuttle verkehrt zwischen, Bahnhof – ab Parkplatz Lidl und Gewerbeschau, so dass eine Anreise mit dem Seehaus möglich ist. Parkplätze stehen nur in begrenzter Zahl zur Verfügung.

Detaillierte Infos im Internet unter http://www.marketing-engen.de