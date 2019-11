Mit der Schließung des JOWÜ-Getränkevertriebes Josef Würtenberger am 30. November endet ein Stück gelebte Tradition in Singen. Immerhin war der JOWÜ, wie er liebevoll genannt wird, der älteste Getränkevertrieb seiner Art.

Ein neuer Lebensabschnitt

Für Firmeninhaber Hans-Jürgen Glantz beginnt in Kürze mit der Rente ein neuer Lebensabschnitt. Er freut sich darauf und geht diesem doch mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn mit dem Getränkevertrieb ist er verwurzelt und seine Kunden sind ihm vertraut. Immerhin verbrachte er hier insgesamt 42 Jahre seines Arbeitslebens.

Im Jahr 2007 hatte er den Betrieb von Karl Würtenberger übernommen, der den Familienbetrieb in der dritten Generation geführt hatte. Gegründet wurde der Getränkevertrieb Würtenberger von dessen Namensgeber Josef Würtenberger im Jahr 1912. Hans-Jürgen Glantz kannte die Abläufe im Betrieb und die Kunden durch seine lange Betriebszugehörigkeit sehr gut und übernahm den JOWÜ.

Hoffest als Dank

Mit einem zünftigen Hoffest am 9. November von 11 bis 17 Uhr verabschieden sich Hans-Jürgen Glantz und seine Ehefrau Anita mit ihrem JOWÜ von den langjährigen Kunden und möchten ihnen damit für das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue danken. Das Ehepaar Glantz wird ihre Kunden aber nicht ohne eine optimale Lösung, wie es nach der Schließung ihres Geschäftes weiter geht, alleine lassen.

Maicel Brütsch vom Getränkevertrieb Brütsch in Singen-Beuren wird die JOWÜ-Kunden übernehmen. Er kennt sich gut in der Sache aus, von Kindesbeinen half er im Betrieb seiner Eltern gerne mit. Reinhold und Carola Brütsch hatten den Getränkevertrieb Brütsch im Jahr 1964 gegründet, der Sohn Maicel übernahm diesen dann im Jahr 2012. Am Hoffest am Samstag, 9. November, wird es für die Kunden die Möglichkeit geben, ihren neuen Getränkefachmann kennen zu lernen. „Hans-Jürgen Glantz und ich kennen und schätzen uns bereits eine lange Zeit. Seine Kunden werde ich wie er bestmöglich und individuell betreuen“, so Brütsch. „Unsere Kunden sind beim Getränkevertrieb Brütsch in guten Händen“, davon ist auch Hans-Jürgen Glantz überzeugt.

