Das Singener Energieversorgungsunternehmen Solarcomplex legt die Bilanz für 2018. Daraus lässt sich ein Trend ablesen: Die Unternehmen in der Region setzen verstärkt auf die Energieeigenversorgung. Ganz einfach, weil‘s billiger ist...

So sieht die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie also aus: Für Bene Müller, im dreiköpfigen Vorstand des Singener Energieversorgers Solarcomplex zuständig für den Bereich Vertrieb und Marketing, nähert sich die Zeit des Idealismus in