Singen Gerüchte um Verlegung des Kriminaldauerdienstes nach Tuttlingen: Proteste zeigen offenbar Wirkung

Die Proteste gegen den Abzug von Polizisten des Singener Kriminaldauerdienstes nach Tuttlingen haben offenbar Wirkung gezeigt. Die beiden Oberbürgermeister Bernd Häusler von Singen und Michael Beck von Tuttlingen ziehen an einem Strang und appellieren an die Politik, eine sachliche Lösung zu suchen.

Groß war die Aufregung im Singener Gemeinderat und in der Verwaltung, nachdem die Nachricht aus einem Arbeitskreis zur Polizeistrukturreform gesickert war, dass der Kriminaldauerdienst (KDD) von Singen nach Tuttlingen verlegt werden solle. Wie sicher ist die Stadt dann noch? Es ist die Reform der Polizeireform, die die Menschen in der Hegaumetropole und im Landkreis Konstanz beschäftigt. Noch sind die Gerüchte, dass 15 Kriminalbeamte versetzt werden sollen, vom Stuttgarter Innenministerium nicht bestätigt. Diese Beamten nehmen in Singen rund um die Uhr die Rolle der schnellen Einsatztruppe wahr.

Oberbürgermeister Bernd Häusler will nicht warten, bis aus Mutmaßungen Realität wird. Deshalb hat er sich mit einem Schreiben an Innenminister Thomas Strobl gewandt und auch den CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung sowie die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger (Grüne) um Unterstützung gebeten. Im Singener Gemeinderat ist nun auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Regina Brütsch alarmiert, nachdem ihr die Information aus Polizeikreisen zugespielt wurde. Sie hatte erfahren, dass sich der Ministerrat am 24. April mit einer Kabinettsvorlage befassen sollte. Angeblich seien auch die betroffenen Beamten in Singen schon informiert worden. Brütsch hat nicht nur die Stadtverwaltung, sondern alle politischen Gremien im Landkreis aufgefordert, sich vehement für den Erhalt der Standorte in Singen und Konstanz einzusetzen.

Andreas Jung hat mittlerweile mit Staatssekretär Martin Jäger gesprochen, der mit der Polizeireform beauftragt ist. "Es ist überhaupt noch nichts entschieden", sagt Jung. Vor zwei Wochen war er auf das Thema angesprochen worden. Er räumt aber ein, dass es Überlegungen in diese Richtung gegeben habe. "Ich habe Martin Jäger daran erinnert, dass die Herausforderungen bei der Bekämpfung der Kriminalität im grenznahen Raum besonders groß sind", erklärt Jung. "Singen ist in besonderer Weise betroffen."

Das sieht auch Bernd Häusler so, der wegen der Grenzlage und der Struktur der Stadt eine erhöhte Kriminalitätsrate bestätigt. Auch wenn die Verlagerung des Kriminaldauerdienstes bisher nur eine Überlegung sei, so habe er interveniert und darum gebeten, auch in Zukunft Kriminalpolizisten in Singen zu haben. Häusler kann sich nicht vorstellen, dass Polizeibeamte aus Tuttlingen in Singen ermitteln: "Denen fehlt ja die Ortskenntnis", sagt er und verweist auf Singener Besonderheiten wie zum Beispiel den Langenrain oder die Franz-Sigel-Straße, die im Gedächtnis der Bürger immer noch die Etzwiler Straße ist. Außerdem würden die Kollegen im Streifendienst zusätzlich belastet, wenn die Beamten des KDD nicht mehr zur Verfügung stünden, ist Singens Verwaltungschef überzeugt. "Wenn das passiert, dann kapituliert die Politik vor dem Verbrechen", sagt Häusler. "Die drittgrößte Stadt im Polizeipräsidium Konstanz braucht eine entsprechende Polizeipräsenz, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Ich hoffe, dass wir das Innenministerium mit unseren Argumenten überzeugen können." Über eine Sache ist Bernd Häusler besonders verärgert: "Von offizieller Seite wissen wir nichts", sagt er. "Transparenz sieht anders aus."

Mittlerweile hat sich Häusler auch mit seinem Tuttlinger Kollegen Michael Beck kurzgeschlossen. Der versichert ihm, dass es kein Gezänk um den KDD geben werde. "Wir wollen eine Lösung, die sich an Sachentscheidungen orientiert", so Beck und Häusler in einer gemeinsamen Erklärung. "Die Bürger brauchen klare Verhältnisse und die Beamten Planungssicherheit."

Dorothea Wehinger hat inzwischen eine Landtagssitzung der Grünen mit Staatssekretär Martin Jäger und dem Projektverantwortlichen Ekkehard Falk genutzt, um das Thema zur Sprache zu bringen. Dort erfuhr sie, dass voraussichtlich alles beim Alten bleiben werde. "Mir wurde vermittelt, dass Singen die Dauerpräsenz des KDD braucht", so Wehinger. Zum politischen Entscheidungsprozess äußert sich der Konstanzer Polizeisprecher Bernd Schmidt nicht. Eine Besonderheit nennt er: "Mit Singen und Ravensburg haben wir zwei KDD-Standorte." Andere Präsidien hätten das nicht. In Sachen Kriminalität sei Singen kein weißer Fleck.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) sind immer die Ersten vor Ort, wenn es um nicht natürliche Todesfälle, Sexualdelikte, Branddelikte und anderes geht. Bei klarer Sachlage schließen die Dauerdienstler ihre Fälle auch ab, so Polizeisprecher Schmidt. Bei größeren Ermittlungen werden die Fachdienste eingeschaltet. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes sind 24 Stunden erreichbar und rund um die Uhr im Einsatz. Alleine im Landkreis Konstanz hätten sie jährlich in bis zu 80 fraglichen Todesfällen zu ermitteln, weiß Singens OB Bernd Häusler. (gtr)