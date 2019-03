von SK

Die Polizei such Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht auf Samstag in der Straße "Langenrain" begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte einen in der Straße geparkten Daimler-Benz rundherum mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden dürfte sich auf über 6000 Euro belaufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu wenden.