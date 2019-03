Ein weiterer Schritt für einen Unverpacktladen in Singen ist getan: Mitglieder der Bürgerinitiative "herzlich unverpackt" fanden sich zur Gründungsversammlung einer Genossenschaft zusammen. Die Punkte der Satzung wurden durchgegangen, 16 Stimmberechtigte wählten einstimmig Vorstand und Aufsichtsrat. Das Vorhaben der Genossenschaft "herzlich unverpackt" geht nun mit dem Eintrag ins Genossenschaftsregister in die nächste Phase. Namensgeber des Projekts ist der Herz-Jesu-Platz, wo der Laden eröffnet werden soll.

UNVP und ein Herz davor: so sieht das Logo aus, für die Mitglieder war es ein Grund zum Feiern. "Wir möchten konkret etwas tun und dem Einweg-Verpackungswahn etwas entgegen setzten", sagt Ute Schürmann. Unverpackt und plastikfrei ist die Devise. In einem Unverpacktladen bringen die Kunden Gefäße für die Waren mit und so falle Verpackungsmüll gar nicht erst an.

Unter anderem saisonale Produkte aus der Region

Mit dem Vorhaben steht die Singener Bürgerinitiative nicht allein, an vielen Orten sind nach dem Konzept schon Läden entstanden. Ein Ladengeschäft soll nach Fertigstellung der Bebauung auf dem Herz-Jesu-Platz eröffnet werden. Angeboten werden sollen saisonale Lebensmittel aus regionalem, biologischem Anbau und Produkte aus fairem Handel. Die Palette umfasst Trockenprodukte, Reis, Nudeln, Kaffee, Tee, Gewürze, Süßes und Salziges und auch Körperpflege- und Haushaltsreinigungsprodukte. Es gehe auch darum, einen Beitrag zu leisten gegen Verschwendung und Wegwerfen von Lebensmitteln. Die Kunden sollen auch genau über die Inhaltstoffe und die Herkunft der Waren informiert werden.

Jeder könne dazu beitragen, Plastik zu vermeiden, betonen die Initiatoren. Mit 50 Euro pro Genossenschaftsanteil kann man Mitglied bei "herzlich unverpackt" werden. Nach Eintrag ins Genossenschaftsregister und offiziellem Mietvertrag soll das Ladengeschäft im Dezember 2019 eröffnet werden. Interessierte sind willkommen.