Singen Gems-Kino veranstaltet Film-Genuss unter freiem Himmel

Vier Wochen Open-Air-Kino im Landesgartenschaugelände: Zur 18. Auflage gibt es 27 Abende mit Schauspielstars unterm Sternenzelt.

Bereits zum 18. Mal veranstaltet das Singener Kulturzentrum das Open Air Kino auf der Gemswiese. "Vom 19. Juli bis 19. August, wird an insgesamt 27 Abenden ein breit gefächertes Filmprogramm zu sehen sein", kündigt Gems-Kinoprogrammmacher Ralf Zimmermann an. Den Schwerpunkt der Filme sieht er im Bereich des Programmkinos mit künstlerischem Anspruch. "Es wird aber auch der eine oder andere Hollywood Film gezeigt", kündigt er an. Zum Beispiel das Kabinettstückchen "Wunder" mit den Schauspielstars Julia Roberts und Owen Wilson.

Im Programm sind traditionell die französischen Kassenschlager stark vertreten. Zum Beispiel die französische Komödie Lebe lieber ungewöhnlich, mit der das Open-Air-Kino am 19. Juli startet, und in der die Kinder einer weitverzweigten Patchworkfamilie dem modernen Nomadendasein ein Ende setzten. Statt stets von Elternteil zu Elternteil geschoben zu werden, beziehen sie eine große Altbauwohnung, in der ihre acht Elternteile anhand eines ausgeklügelten Betreuungsplans abwechselnd ihrer Sorgeverantwortung nachkommen sollen.

Das Leben ist ein Fest, heißt es am Freitag, 20. Juli. In dieser Komödie aus Frankreich muss Hochzeitsplaner Max tief in die Kiste der kulinarischen Taschenspieler greifen. Das Drehbuch- und Regieduo Olivier Nakache und Eric Toledano, die auch den Welthit „Ziemlich beste Freunde“ inszenierten, orchestriert einen abwechslungsreichen und vielstimmigen Komödien-Choral.

Der dritte Teil der erfolgreichen, deutschen Komödienreihe FackjuGöthe mit Jella Haase, Elyas M'Barek und Katja Riemann kommt am Samstag, 21. Juli, auf die Leinwand im Open-Air-Kino.

Am Sonntag, 22. Juli, wird in der Dokumentation Weit – die Geschichte von einem Weg um die Welt erzählt. Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser haben zu Fuß und per Anhalter mehr als 100 000 Kilometer zurückgelegt und in fast drei Jahren die Welt umrundet.

Dem französchen Maler Paul Gauguin wird am Dienstag, 24. Juli, ein cineastisches Denkmal gesetzt. Vincent Cassel spielt den großen Naiven, der aus dem Paris des Jahres 1891 nach Französisch-Polynesien, das heutige Tahiti, flüchtet.

Weniger biographisch ist die Verfilmung eines legendären Stern-Interviews. Drei Tage in Quiberon macht am Mittwoch, 25. Juli, ein Treffen von Romy Schneider mit den Stern-Reportern Michael Jürgs und Robert Lebeck zum Thema. In den Hauptrollen Marie Bäumer, Charly Hübner und Michael Gwisdek.

Noch bis in die 70-er Jahre galt es in der Schweiz als die göttliche Ordnung, das nur Männern das Wahlrecht zusteht. Am Donnerstag, 26. Juli, wird auf der Open-Air-Leinwand der Kampf der Schweizer Frauen um gesellschaftliche Gleichberechtigung erzählt.

In der Grießnockerlaffäre ermittelt Sebastian Bezzel am Freitag, 27. Juli, zum vierten Mal als niederbayerischer Polizist Franz Eberhofer, der diesmal selbst ins Fadenkreuz gerät, als sein Vorgesetzter ermordet wird.

Eine französische Gesellschaftskomödie im Gewand einer modernen Aschenputtel-Geschichte ist der Film Madame, der am Sonntag, 29. Juli, gezeigt wird. Hausmädchen Maria muss, damit nicht gerade 13 Gäste zum Empfang erscheinen, die feine Dame spielen. Daraus entwickelt sich eine heikle Liebesgeschichte im Paris der Reichen und Schönen.

Keneth Branagh hat den Klassiker Mord im Orientexpress neu verfilmt. er selbst nimmt als Hercule Poirot am Dienstag, 31. Juli, im Open-Air-Kino die Arbeit auf. Mit Penélope Cruz, Daisy Ridley, Willem Dafoe und Michelle Pfeiffer hat er eine unglaubliche Besetzungsliste hinbekommen.

Paris kann warten heißt es am Mittwoch, 1. August, auf der Gemswiese. Das Roadmovie führt im Cabrio von Cannes nach Paris. Die Fahrt könnte in wenigen Stunden absolviert werden, doch die beiden lassen sich Zeit und dehnen die Reise auf zwei Tage aus. Denn schließlich gibt es unterwegs jede Menge zu entdecken – und das betrifft nicht nur Landschaft, Kirchen und gutes Essen, sondern auch den jeweiligen Autositznachbar...

Eine besondere Familiengeschichte erzählt das französische Drama Eine bretonische Liebe am Donnerstag, 2. August. Witwer Erwan macht sich auf die Suche nach seinem Erzeuger und verliebt sich neu. Doch bald muss er feststellen, dass diese Liebe nicht sein darf.

Frankreichs Superstar Pierre Richard gibt in der Komödie Monsieur Pierre geht online am Freitag, 3. August, einen grantigen Rentner, der sich auf einem Internet-Datingportal verliebt.

Dieses bescheuerte Herz heißt ein Film mit Elyas M'Barek, der auf einer wahren Geschichte beruht und am Samstag, 4. August, gezeigt wird. Als Sohn eines Herzspezialisten kennt er nur das Leben in Saus und Braus. Doch dann lernt er den herzkranken 15-jährigen David kennen. Schon bald stellt der sonst so verantwortungslose Kerl fest, dass er an dem todgeweihten Teenager hängt. Und zwar mehr, als ihm lieb ist…

Astro-Fotografen zieht es im Film Sternenjäger – Abenteuer Nachthimmel am Sonntag, 5. August, in den entlegensten Gegenden, an denen das Licht der Zivilisation die Sterne nicht verblassen lässt. Auf ihren Reisen treffen die Fotografen auf die Ureinwohner der Regionen und erfahren viel über die Bedeutung des Sternenhimmels in deren Kultur, müssen aber auch immer wieder mit vielen Hindernissen und Widrigkeiten kämpfen und verbringen Nächte in der Wildnis.

Aus den französischen Filmstudios kommt auch Madame Aurora und der Duft von Frühling. In dem Film sucht die werdende Großmutter Aurore am Dienstag, 7. August, einen Neustart, bei dem sie ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen will. Dabei helfen Aurores Freundin Mano und ihre beiden Töchter.

Am Mittwoch, 8. August, entführt das Gems-Kino die Besucher in den wunderbaren Garten der Bella Brown, der völlig verwildert ist. Diesen muss die junge Frau, der Natur und Gartenarbeit ein Graus ist, nun innerhalb eines Monats auf Vordermann bringen. Glücklicherweise ist Nachbar Alfie Gärtner und hat unter seiner rauen Schale einen weichen Kern. Er ist bereit, Bella zu helfen, wenn sie dafür sorgt, dass sein Koch wieder zu ihm zurückkehrt.

Wie ungeschickt es ist, eine Liebe auf Lügen aufzubauen, erzählt der Film Liebe bringt alles ins Rollen am Dienstag, 7. August. Ein erfolgreicher Geschäftsmann will bei der attraktiven Julie landen. Durch Zufall wirkt es beim Kennenlernen, als würde er im Rollstuhl sitzen und er lässt sie in dem Glauben. Doch dann stellt sie ihm ihre Schwester vor, die wirklich im Rollstuhl sitzt…

In der Hollywood-Produktion Wunder spielen Julia Roberts und Owen Wilson am Freitag, 10. August die Eltern von „Auggie“, dem humorvollen und liebenswerten Außenseiter. Sein stark entstelltes Gesicht macht ihm das Leben nicht einfach. Doch trotz anfänglicher Schwierigkeiten lernt er, sich mit seinem Äußeren zu arrangieren und findet neue Freunde.

Auch die Sch'tis kommen wieder. Diesmal werden die Bewohner aus dem Norden Frankreichs in Paris erwartet. Am Samstag, 11. August läuft der Film DieSch'tis in Paris – Eine Familie auf Abwegen. Da ist das Chaos natürlich vorprogrammiert…

Eine filmische Zeitreise in die 50-er Jahre unternimmt am Sonntag, 12. August, das Publikum im Film Der Buchladen der Florence Green in der kleinen Küstenstadt Hardborough im Osten Englands. Die von ihr verkauften Bücher finden überall Anklang. Doch die einflussreiche Violet Gamart fürchtet, die Kontrolle über die Stadt und ihre Bewohner zu verlieren.

Harry Dean Stantons letzte große Rolle macht ihn im Film Lucky, der am Dienstag, 14. August, gezeigt wird, zum skurrilen Held seiner eigenen Welt. Lucky lebt allein in einem kleinen Haus. Nach einem Schwächeanfall fängt er an, über das nahende Lebensende nachzudenken.

In Jahrhundertfrauen hat Annette Bening am Mittwoch, 15. August, als 50-jährige Mutter eines heranwachsenden Sohns, der herauszufinden versucht, was einen wirklichen Mann ausmacht.

Loving Vincent erzählt am Donnerstag, 16. August, die Geschichte eines Briefzustellers, der Wahrheit über Vinvent van Goghs Tod zu ergründen versucht.

Donald Sutherland und Helen Mirren unternehmen in Das Leuchten der Erinnerung am Freitag, 17. August, eine besondere Reise in einem alten Wohnmobil. Wo andere Antworten suchen, wollen die beiden nur eins: sich erinnern. Der Filmemacher lässt seinen Hauptdarstellern weitgehend freie Hand, die danken es ihm und erweisen sich als wunderbares Gespann.

In der Tragikkomödie Arthur & Claire treffen am Sonntag, 19. August, zum großen Finale Josef Hader und Hannah Hoekstra als zwei Selbstmörder aufeinander, die eine letzte Nacht gemeinsam in Amsterdam verbringen. Welchen Sinn macht das Leben, wenn es kein Glück darin gibt? Am nächsten Morgen heißt es für Arthur, Abschied zu nehmen — oder doch nicht?