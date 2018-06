Singen – Vor fünf Jahren wurde die Schullandschaft in Baden-Württemberg mit der Einführung der ersten Gemeinschaftsschule tüchtig aufgemischt, inzwischen hat sich die Aufregung gelegt. Für die Freiburger Regierungspräsidenten Bärbel Schäfer gibt es dafür einen einfachen Grund: Es ist der Erfolg. Wie sie gestern nach einer Gesprächsrunde mit Vertretern der Gemeinschaftsschulen im Schulbezirk Konstanz, die an der Singener Beethovenschule stattfand, gegenüber Medienvertretern ausführte, machen fünf Jahre nach Einführung des neuen Schultypus die ersten Schüler ihren Abschluss und die Bilanz kann sich ihren Angaben zufolge sehen lassen. Es zeige sich, dass die Gemeinschaftsschulen die Kinder zum Abruf ihres individuellen Leistungsvermögens befähigen.

Dabei werden an den Gemeinschaftsschulen drei Bereiche unterschieden: die Vermittlung grundlegender, mittlerer und erweiterter Kompetenzen und in allen Bereichen können sich laut Bärbel Schäfer die Ergebnisse sehen lassen. Als Beispiel nannte sie Fälle, in denen Inklusionsschüler einen mittleren Abschluss erlangten oder Jugendliche, die nach einem einfachen Abschluss problemlos in einen Ausbildungsberuf wechselten.

Mindestens ebenso wichtig wie der Erfolg ist der Regierungspräsidentin allerdings die Botschaft, dass die Gemeinschaftsschule keine Konkurrenz zu den bestehenden Schultypen – insbesondere den Realschulen und Gymnasien – darstellen. "Es geht nicht um das Ausspielen der Schulen", betonte sie, "sondern darum, dass jedem Kind die zu ihm passende Schule angeboten werden kann." Dieses schulpädagogische Ziel war in der Startphase der Gemeinschaftsschulen nicht immer klar, die Diskussion wurde in etlichen Fällen von Existenzängsten begleitet.

Inzwischen hat der neue Schultypus nach Einschätzung des Regierungsschuldirektors Carlo Fleig sowie der beiden Vertreter der Singener Beethovenschule, Oliver Schmohl und Tina Tücking, ihren festen Platz im Schulangebot gefunden. Etwa 19 Prozent wechseln nach der Grundschule auf eine Gemeinschaftsschule, die Tendenz ist immer noch leicht steigend. Die Zahlen allerdings sind regional unterschiedlich und im Übrigen gibt es etliche Variablen. So gibt es eine stattliche Zahl von Quereinsteigern – will heißen: Wenn Eltern und Schüler bemerken, dass die Kinder und Jugendlichen an der Realschule oder am Gymnasium nicht zurechtkommen, wechseln sie auf eine Gemeinschaftsschule, wo die Berücksichtigung von individuellen Fähigkeiten quasi in der DNA des Schultyps eingeschrieben ist.

Damit ist das Potenzial der Gemeinschaftsschulen im Schulbezirk Konstanz allerdings auch weitestgehend ausgeschöpft. Mit sieben Gemeinschaftsschulen ist die Dichte in der Region nach Angaben der Grünen-Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Singen/Stockach, Dorothea Wehinger, vergleichsweise hoch. Auch die beiden Leiter der Beethovenschulen sprechen von einer "Sättigung des Markts", wovon man in anderen Landstrichen Baden-Württembergs nach Darstellung von Bärbel Schäfer noch ein gutes Stück entfernt ist. In Baden-Württemberg gibt es etwas mehr als 300 Gemeinschaftsschulen, im ländlichen Räumen wie etwa im Hochschwarzwald machen der Regierungspräsidentin allerdings "einige weiße Flecken" Sorgen.

Eine flächendeckende Versorgung mit dem noch jungen Schultypus erscheint auch deswegen notwendig, weil das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschulen den Kindern eine neue Form des Lernens vermittelt. Dorothea Wehinger bemerkt bei ihren regelmäßigen Schulbesuchen die ungewöhnliche Ruhe und Konzentration der Schüler sowie die hohe Motivation der Lehrer. "Die Schüler", so ihre Wahrnehmung, "werden in einem ganz anderen System groß."

Faktor Motivation Das beste Schulkonzept ist wenig wert, wenn die Inhalte nicht von den Lehrern akzeptiert und umgesetzt werden. Nach Angaben der Schulleitung der Beethovenschule ist die Motivation der Lehrer einer der wichtigsten Faktoren für die gute Entwicklung des neuen Schultypus. Eine Voraussetzung dafür sei die bewusste Entscheidung der Lehrer für die Arbeit an einer Gemeinschaftsschule. Laut Bärbel Schäfer erfordert die Tätigkeit neben dem Fachwissen außerdem ein hohes Maß an Sozialkompetenz. (tol)

