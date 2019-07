von Sandra Bossenmaier

Am Sonntag, 8. September, findet zum 12. Mal das beliebte Genuss-Walken in Bohlingen statt. Mit Gottes Segen geht es dann wieder auf drei unterschiedliche Strecken von acht, 13 und 18 Kilometern Länge.

Im Vordergrund stehen dabei ein gemeinsamer Walking-Genuss in einer reizvollen Landschaft und einheimische Leckereien am Ziel. „Die pure Schöpfung wahrnehmen und genießen, was Gott uns geschenkt hat“, so umschreibt es Pfarrer Arthur Steidle.

Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen

Beim Genuss-Walken in Bohlingen geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, wie Christine Schnell und Roswitha Bruder vom Organisationsteam der Kirchengemeinde St. Pankratius erklären. Im Vordergrund stehen vielmehr die Menschen, die gemeinsam unterwegs sind und dabei die Landschaft und Ruhe genießen.

„Der Startschuss ist bei uns das Geistliche Wort und Gottes Segen“, erklärt Christine Schnell. Damit wolle man sich bewusst von anderen Sportveranstaltungen abheben und verdeutlichen, dass es nicht um einen Wettkampf oder um Geschwindigkeit geht. Denn gewinnen können an diesem Tag alle. Und bei einer Tombola gibt es wertvolle Preise. Als Hauptgewinn soll dieses Mal ein Genießer-Wochenende in der Pfalz locken.

Fest für die Öffentlichkeit auf dem Kirchplatz

Zieleinlauf für alle Walker ist der idyllische Kirchplatz. Hier wird ein buntes Rahmenprogramm mit der Hans-Wöhrle-Band geboten. Angeboten werden außerdem regionale und marktfrische Fitnessleckereien. Willkommen sind hier natürlich alle Gäste, nicht nur Läufer.

Der Erlös der Aktion soll zur Hälfte an den St.-Raphael-Kindergarten in Bohlingen gehen. Die vierjährigen Mädchen Amelia und Sophia verraten, dass sie sich schon auf ein Baumhaus mit einem Seil zum Hochklettern freuen. Die andere Hälfte des Erlöses soll für Schulprojekte in Nigeria und Kenia gespendet werden.

Informationen im Internet und Online-Anmeldungen:

http://www.genusswalken-bohlingen.de