Es ging wieder bunt zu in zwei Singener Schulen – der Zeppelin-Realschule sowie der Ekkehard-Realschule – denn der Schüleraustausch mit La Ciotat ging in eine neue Runde. Die französischen Gäste des Collège Virebelle, der französischen Partnerschule der Zeppelin-Realschule, waren zu Gast in Singen und wirbelten den Stundenplan einiger Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen für eine knappe Woche leicht durcheinander. Ein Vorteil für die Acht- und Neuntklässler war das dennoch, ließ sich doch neben der französischen Sprache auch ein gelebtes Miteinander zwischen den Schulen und Schülern erlernen.

Das Handy blieb oft in der Tasche

Sechs Tage verbrachten die französischen Austauschschüler auch dieses Jahr wieder in Singen, nachdem die deutschen Schüler der jetzigen neunten Klassen bereits im Mai in La Ciotat zu Besuch waren. Und wieder fühlten sich die Jugendlichen unter- und miteinander sichtlich wohl. Das Handy, freuten sich einige ZRS-ler im Nachgang, blieb an diesen Tagen des öfteren in der Tasche, stattdessen ging es plaudernd an den Rheinfall, nach Konstanz, Meersburg oder zu den Pfahlbauten nach Unteruhldingen. Natürlich stand auch Singen im Fokus der Gäste und wurde durch eine Stadtrallye erkundet.

Für manche sprachlich eine Herausforderung

Erstmalig fand der Austausch in diesem Jahr mit zwei Singener Schulen statt. So lernten die jungen Franzosen das Leben an der Zeppelin-RS sowie der Ekkehard-RS kennen, setzten sich in den regulären Unterricht und erkundeten die nahe und fernere Umgebung des Singener Umlands, denn die französischen Gäste lebten in dieser Zeit bei ihren deutschen Gastgebern.

Für manch eine Familie ist das sprachlich eine große Herausforderung, dennoch ergeben sich jedes Jahr enge Freundschaften, die über Jahre hinweg weiter gepflegt werden. In aller Regel ist das Eis schnell gebrochen, sodass die Scheu vor dem Fremden schnell verschwindet. Grund genug, dass zum Schluss auch mal die eine oder andere Träne fließt beim Abschied. Ein Trost: es gibt immer ein nächstes Mal. Im Frühjahr reisen die Achtklässler zu ihrem Gegenbesuch nach Frankreich.