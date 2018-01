Singen Gelassen ins neue Jahr

Die vielen Baustellen verlangen auch von den Bürgern des Singener Ortsteils Bohlingen jede Menge Geduld. Ortsvorsteher Stefan Dunaiski fordert ein Vergabemodell für Neubaugrundstücke. Zum Neujahrsempfang gab es Nachdenkliches und Humoristisches

Es war ein informativer wie auch unterhaltsamer Neujahrsempfang: Der Ortschaftsrat hatte mit einem Vortrag von Pfarrer Markus Weimer und musikalischer Umrahmung von Stefan Glunk eine gute Wahl getroffen. Herzhaftes Lachen und fröhlicher Applaus der rund 120 Gäste klangen durch das Weihbischof-Gnädinger-Haus, die Ansprachen regten aber auch zum Nachdenken an.

"2017 war ein Jahr der Baumaßnahmen mit vielen positiven Impulsen", nannte Ortsvorsteher Stefan Dunaiski den Radweg nach Moos, die Einweihung des Albertinesteigs als Premiumwanderweg und die Straßenerneuerung der Ledergasse. Um die Dorfentwicklung voranzutreiben, ist von den Bürgern aber Gemeinsinn gefragt. Dunaiski wie auch Oberbürgermeister Bernd Häusler erinnerten an die Sperrung der Aachbrücke, die wegen Sanierungsarbeiten fünf Wochen gesperrt war."Einigen Bürgern ging es nach zwei Tagen schon zu lange", erläuterte Dunaiski, dass eine Sanierung unumgänglich war. OB Häusler sprach auch das geplante, grenznahe Schweizer Windkraftprojekt am Schienerberg an: "Wenn wir in Zukunft auf Kohlekraftwerke verzichten und auf saubere Energie umsteigen wollen, müssen wir auch sehen, wo der Strom herkommt."

Sorge bereitet dem Ortschaftsrat das Baugebiet Hinter Hof 3, wo die Erschließungsmaßnahmen begonnen haben. "Wegen der großen Nachfrage nach Bauplätzen sollten unnötige Verzögerungen vermieden werden und die Stadt eine gerechte Vergabe an Einheimische berücksichtigen." Dunaiski appellierte an die Stadt, Gespräche über die Vergabekriterien aufzunehmen. Trotz EU-Gleichheitsrecht gebe es auch in Nachbargemeinden klare Einheimischen-Modelle.

Zum Thema schnelle Internetverbindung berichtete er, dass die Thüga plane, das neue Baugebiet Hinter Hof 3 sowie die Lummoldstraße und die Straße zum Rebberg direkt mit Glasfaserleitungen anzubinden und alle Verteilerstationen von der Telekom zu übernehmen. Um diese anzuschließen, müssten aber fehlende Teilstücke noch ergänzt werden. Dies werde aus Kostengründen von Anbietern nicht unbedingt durchgeführt. Dunaiski forderte die Stadt auf, entsprechende Geldmittel und landesweite Fördertöpfe in Anspruch zu nehmen.

"Für das kommende Jahr sollten wir alle vielleicht etwas mehr Gelassenheit zeigen, viele Maßnahmen werden in den kommenden Jahren umgesetzt", wies Dunaiski darauf hin, dass es Beeinträchtigungen durch Bautätigkeit oder Erweiterung der Infrastruktur kommen werde. Die Renovierung im Rathaus gehe weiter, im Gasthaus Sternen zeichne sich eine Wiederbelebung ab und im Bohlinger Schloss sollen nach Aussagen des Investors neun Wohnungen entstehen.

Der Applaus zum Schluss galt dem evangelischen Pfarrer Markus Weimer, der in seinem Vortrag die Erkenntnisse des Reformators Martin Luther anhand dessen Schriften aus heutiger Sicht interpretierte und Stephan Glunk, der über die "wilden Sauen" sang, die den Wallfahrern auf ihrem Weg von Bohlingen nach Schienen begegnet sind.

Dorfinformationen

Ein Projekt des Kulturausschusses nimmt Gestalt an: Beim Neujahrsempfang stellte Manfred Siegwarth die Vordrucke einer Neubürgerbroschüre vor, die zukünftig allen Neu-Zugezogenen ausgehändigt werden soll. Sie beinhaltet Informationen über den Singener Ortsteil von Rathaus über Ortschaftsrat, Vereine, Kirche, Schule, Kindergarten, Einkaufsgeschäfte, Firmen und Angebote im Ort. (ros)