Die Zeiten, in denen sich vor der Waldeck-Schule in Singen eine Stoßstange an die nächste gedrückt hat, sollen vorbei sein. Schulleiterin Anja Claßen hat im Oktober 2017 bemängelt, dass immer mehr Eltern ihre Kinder besonders im Grundschulalter bis vor die Schule fahren. Besonders freitags, wenn alle Schüler um 13 Uhr Schulschluss haben, habe das zu Verkehrschaos geführt. Seitdem hat sich bereits einiges zum Positiven verändert: Statt 115 sogenannten Elterntaxis wurden zuletzt 46 gezählt, Hol- und Bringzonen wurden eingerichtet. Nun haben Stadtplanerin Stephanie Esch vom Planungsbüro Raumstadt-Architektur und Schulleiterin Anja Claßen dem Ausschuss für Stadtplanung und Bauen des Singener Gemeinderats neben einer Zwischenbilanz auch einen Wunschzettel an baulichen Maßnahmen präsentiert.

Teufelskreis aus unsicherem Schulweg und Elterntaxi

Einige davon sollen schnell umgesetzt sein, zum Beispiel Schilder an den eingerichteten Hol- und Bringzonen. Diese Zonen sind laut Stephanie Esch für die Schüler inzwischen ein fester Begriff und ein geeignetes Mittel, um den Verkehr vom unmittelbaren Schulbereich fernzuhalten. Dabei entstand zuvor teils ein Teufelskreis: Weil der Schulweg nicht sicher schien, fuhren Eltern ihr Kind mit dem Auto zur Schule und sorgten damit dafür, dass der Schulweg für andere weniger sicher wurde. Dabei sei der Schulweg die beste Prävention, um Unfälle zu vermeiden. Hier sollen Kinder lernen, wie sie sich im Verkehr verhalten. Inzwischen sind Eltern der Waldeck-Schule dazu aufgefordert, ihr Kind am Hallenbad und an der Uhlandstraße rauszulassen, so dass die Grundschüler den restlichen Weg zu Fuß laufen können.

74 Prozent der Schüler müssten weniger als 1,4 Kilometer laufen

Weil es an der mit 400 Schülern vergleichsweise großen Grundschule regelmäßig zu gefährlichen Situationen kam, begann im vergangenen Schuljahr das Mobilitätsmanagement. Im Zuge dessen wurden laut Stephanie Esch beispielsweise Eltern befragt, warum und für welche Strecke sie ihre Kinder mit dem Auto fahren. Das Ergebnis: 74 Prozent der Kinder haben höchstens einen 1,4 Kilometer langen Schulweg. "Die Länge ist nicht unbedingt das Kriterium", sagte Esch. Etwa 40 Prozent der Schulfahrten würden laut der Elternfragebögen mit dem Arbeitsweg verbunden. Außerdem wurde der Schulweg als gefährlich und die Schultasche als zu schwer benannt.

An der Widerholdstraße gibt es Nachholbedarf

An der Sicherheit des Schulwegs soll nun weiter gearbeitet werden, um Akzeptanz der Eltern zu schaffen. Stephanie Esch zeigte das besonders an der Widerholdstraße auf, wo es gleich mehrere Problemstellen gebe: Die Kreuzung zur Anton-Bruckner-Straße, wo bei Tempo 50 eine sichere Querungsstelle fehlt und nun ein Zebrastreifen angedacht ist; oder die Kreuzung zur Goethestraße, wo die Sicht durch die Glas- und Altkleidercontainer behindert ist und die Container nun neu geordnet werden sollen.

Maßnahmen sollen geschätzt 260.000 Euro kosten

"Wir müssen etwas tun, damit Kinder sicher über die Straße kommen", fasste Esch zusammen. Teils geht es dabei um einfache, schnelle Lösungen: An der Waldeck-Schule sorgen zwischenzeitlich Poller dafür, dass der Gehweg nicht mehr zugeparkt werden kann. Klimaschutzmanager Markus Zipf schätzte die Kosten für die insgesamt zehn vorgeschlagenen Maßnahmen auf 260 000 Euro. Die Hälfte des Betrags könne mit Landesmitteln gefördert werden. Die Stadtverwaltung hat eine Förderung bereits angemeldet, heißt es in der Sitzungsvorlage, und die Förderfähigkeit sei vom Regierungspräsidium signalisiert worden.

Manche Eltern seien unbelehrbar

Die Erkenntnisse aus dem Modellprojekt sollen künftig auch anderen Schulen und Schülern nutzen. "Wir sind mit der Waldeck-Schule gestartet, um Erfahrungen zu sammeln", sagte Stephanie Esch. Doch nicht alle Eltern seien einsichtig, was Schulleiterin Anja Claßen bekräftigte: "Es gibt Unbelehrbare." Wenn ab und zu jemand vom Ordnungsamt an der Schule kontrollieren würde, könne das vielleicht helfen, die Gewohnheiten zu brechen.