Seit Jahren kämpft die Bürgerinitiative Kreisel-Bau darum, dass die gefährliche Kreuzung am Ortseingang von Singen-Beuren, Landesstraße Friedingen – Volkertshausen/Kreisstraße Richtung Steißlingen, entschärft wird. Es hatte mehrere schwere Unfälle in der Vergangenheit gegeben. Bei einem kam ein 20-jähriger Schüler auf seinem Motorrad zu Tode.

Kreisel zu teuer

Ein geforderter Kreisel scheiterte an den Kosten. Eine Verkehrsschau hatte ergeben, dass eine Ampel-Anlage die Kre

Kamerasteuet Rot und Grün

uzung sicherer machen kann. Nachdem die Bürgerinitiative im vergangenen Sommer durch ihren Sprecher Heinz Rapp beklagt hatte, dass es bei Planung und Umsetzung des Ampel-Baus nicht vorwärts gehe, soll die Maßnahme noch in diesem Jahr zur Ausführung kommen. Dies berichtete der Beurener Ortsvorsteher Stephan Einsiedler nun im Ortschaftsrat.

Er informierte auch über den geplanten Geh- und Fahrradweg, der unter der Regie der Stadt Singen steht. Anfang Februar habe ein Expertengespräch mit folgendem Ergebnis stattgefunden, so Einsiedler. „Die Experten entschieden sich, an der Kreuzung eine Voll-Ampelanlage zu installieren. Für die aus Fahrtrichtung Volkertshausen und Friedingenkommenden Fahrzeuge gibt es eine Dauer-Grün-Schaltung. Bei den von Beuren und aus Richtung Steißlingen kommenden Fahrzeuge ist die Ampel auf Dauer-Rot geschaltet.“ Eine Überwachungskamera steuere die Grün- und Rotphasen an der Kreuzung für die Fahrzeuge. Die Fußgänger erhalten einen Drücker, um die Rotphasen zu beeinflussen.

„Wir sind froh, dass die dringend nötige Maßnahme noch in diesem Jahr umgesetzt wird. Der hartnäckige Einsatz unserer Bürgerinitiative hat sich gelohnt“, erklärt Heinz Rapp.