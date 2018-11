von SK

Glimpflich verlaufen ist laut Pressemitteilung der Polizei der Brand einer Gasflasche, zu dem die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagabend gegen 17 Uhr in die Straße Hohentwiel gerufen wurde. Aus bislang unbekannter Ursache stand die an einem Heizgerät angeschlossene Gasflasche plötzlich in Flammen, die allerdings von dem Betreiber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gebracht und gelöscht werden konnte. Ob der Brand durch einen Bedienungsfehler oder einen technischen Defekt verursacht wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein