Wenn es nach den Geschäftsführern der Thüga und der Stadtwerke geht, wird es ab Anfang 2021 in Singen einen gemeinsamen Energieversorger geben. Bei einem Pressegespräch erläuterten Oberbürgermeister Bernd Häusler, Markus Spitz (Geschäftsführer der Thüga Energie), Markus Schwarz (Geschäftsführer der Stadtwerke) und Christof Schulte (Vorstand der Thüga AG München) die Pläne.

Alles aus einer Hand

Das Ziel ist sportlich, wenn nicht sogar ehrgeizig. Bis Anfang 2021 möchte die Thüga mit den Stadtwerken eine gemeinsame Gesellschaft gründen, die dann für die Bereiche Strom, Gas, Wärme, Entsorgung, Mobilität und kommunale Services zuständig ist. Dass für diese Gesellschaft viele rechtliche und personelle Dinge geklärt werden müssen, kann sich auch der Laie vorstellen. Doch nun wollen die Partner es angehen und Gas geben bei den Vorgesprächen. Der Gemeinderat wurde über die Pläne in der letzten Sitzung im nicht-öffentlichen Teil vor der Weihnachtspause informiert und habe positiv reagiert.

„Wir bekommen bei den Stadtwerken immer mal wieder Anrufe von Neubürgern, die gerne auch Strom und Gas bei uns kaufen würden. Dann müssen wir sie bislang an die Thüga verweisen“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Schwarz. Mit der neuen Gesellschaft hätten die Bürger alles aus einer Hand. „Das Thema beschäftigt uns schon seit Jahren“, sagte OB Bernd Häusler. Als die Stadtwerke im Jahr 2009 der „KOM9“ beitraten, habe man diese Idee bereits im Hinterkopf gehabt. Die „KOM9“ ist ein Zusammenschluss von lokalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen unter kommunaler Führung, die anfangs 9 (daher die 9 im Namen) und aktuell 55 Mitglieder hat, erläuterte Christof Schulte.

Wieso der Bürger profitieren könnte

Bernd Häusler ist davon überzeugt, dass die Bürger von der neuen Gesellschaft profitieren werden. Auch hätte die Stadt in einer gemeinsamen Gesellschaft mehr Möglichkeiten zur Einflussnahme bei der Gestaltung der Energieversorgung. „Unsere Stadt wird von den Gewinnen profitieren, die aus der erweiterten Geschäftstätigkeit des gemeinsamen Unternehmens resultieren“, so Häusler. Das komme dem städtischen Haushalt und letztendlich dem Bürger zugute.

Als Vertreter der Thüga AG ist Christof Schulte erfreut, dass die Stadt den Schulterschluss mit den beiden Tochtergesellschaften, der Thüga Energie und Thüga Energienetze, sucht. „So können wir die Daseinsvorsorge in den Bereichen Energie und energienahe Dienstleistungen weiterentwickeln und zukunftsfähig aufstellen“, sagte Schulte. Vor dem Hintergrund der Energiewende und den Herausforderungen durch die Digitalisierung würden Sektoren wie Strom, Gas und Verkehr immer mehr zusammenwachsen. Allerdings müsse von Seiten der Bürger Akzeptanz für neue Technologien da sein, sagte Markus Spitz.

Wie es jetzt weitergeht

Bis Mitte 2020 will man in Arbeitsgruppen eruieren, ob der Schulterschluss gelingt, man also „klar Schiff„ machen könne. In der zweiten Jahreshälfte 2020 soll der Gemeinderat entscheiden. „Der Gemeinderat ist sehr interessiert und soll zeitnah mitgenommen werden“, so Häusler. Auch das Personal der Stadtwerke sei bereits informiert worden. Durch die neue Gesellschaft würde zwar Strom und Gas verkauft werden, sie wäre aber kein Eigenbetrieb der Stadt mehr, sondern ein GmbH. Die Thüga-Gesellschafter würden weiterhin als Anbieter aktiv bleiben, sagte Markus Spitz.