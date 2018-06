Singen Ganz im Zeichen der Blasmusik: Schlaglichter aus drei Tagen Verbandsmusikfest

Von Freitag bis Sonntag dominiert die 125-Jahrs-Feier des Blasmusikverband Hegau-Bodensee das Singener Stadtbild. Wir haben drei Höhepunkte aus dem Programm herausgegriffen: Ein Auftritt bei apokalyptischen Wetterverhältnissen. Ein Tag, an dem aus jeder Ecke Musik erschallt. Und: Die größte Kapelle, die Singen je gesehen hat.

Zum Auftakt des dreitägigen Verbandsmusikfestes zündeten Vlado Kumpan und seine Musikanten vor dem Singener Rathaus ein böhmisch-mährisches Feuerwerk. "Uns muss man nicht kennen, uns muss man erleben", lautete am Freitagabend die Ankündigung von Moderator Helmut Kiefer zu Beginn des Konzertes und schon nach wenigen Takten wurde deutlich, was er damit meinte.

Der slowakische Ausnahme-Trompeter und seine zwölf Musikanten versetzten das Publikum bereits mit dem ersten Lied in Staunen und ernteten tosenden Applaus. Das Orchester bot ein abwechslungsreiches Programm von der böhmischen Polka bis zum Pop-Klassiker und sorgte mit beschwingten Tanzeinlagen für ausgelassene Feierstimmung.

Der Kapellmeister brillierte vor allem mit seinem Solostück "Trumpet Star", in dem er sogar die höchsten Töne mit absoluter Treffsicherheit blies und temporeiche Passagen in Perfektion spielte. Die Zuschauer honorierten Kumpans Leistung mit langanhaltendem Beifall und feierten den Blasmusik-Star mit "Vlado"-Sprechchören. Für Lacher sorgte vor allem Helmut Kiefer aus Donaueschingen, der die Gruppe seit ihrer Gründung im Herbst 2001 zu jedem Konzert im deutschsprachigen Raum begleitet. Kurzweilig überbrückte er die Pausen zwischen den musikalischen Darbietungen mit einer Vielzahl von Witzen.

Über vier Stunden klatschte und schunkelte das Publikum mit – obwohl direkt neben den überdachten Sitzgarnituren Dauerregen herunterprasselte. Helmut Kiefer zeigte sich beeindruckt. "Das Wetter war leider ziemlich miserabel, aber die Leute haben super mitgemacht", lobte er die Singener und versprach: "Wir kommen gerne wieder."

Der Samstag: Blasmusik an allen Ecken

Wenn 42 Blasorchester aufspielen, darf man das getrost als Mega-Konzert bezeichnen: Acht Stunden Blasmusik vom Feinsten erfüllte am Samstag die Innenstadt. Zu seinem 125-jährigen Bestehen machten die teilnehmenden Musikvereine (MV) dem Blasmusikverband Hegau-Bodensee alle Ehre. Mit Platzkonzerten an sieben Standorten demonstrierten die Musiker ihr hohes musikalisches Niveau.

"Das ist eine tolle Sache. So viele Orchester bei einer Veranstaltung gibt es sonst nie", war Werner Bart auch von der Qualität der Kapellen angetan. Für Gertraud Greuter vom MV Weiterdingen – keine Frage: "Die Orchester sind alle gleich gut, wir sind die Hochburg am Bodensee", sagte sie mit Stolz auf die Erfolge der Vereine im Verband. Um sich mit anderen zu messen, nahmen viele Orchester auch an den Wertungsspielen in der Stadthalle teil. Die Zuhörer in den Fußgängerzonen wiederum gingen auf einen musikalischen Streifzug, bummelten von Standort zu Standort und scharten sich um die Kapellen. Die sorgten mit einem Repertoire von fetzigen Arrangements bekannter Schlager- und Rocktitel bis hin zu Marsch und Polka für Stimmung. Beflügelt von den Rhythmen klatschten die Zuhörer mit und riefen nach Zugaben.

So viele Kapellen an einem Ort hatte Paul Probst noch nie erlebt, dazu würden sie sich gegenseitig nicht stören. "Die Vereine und den Verband auf diese Weise zu präsentieren, ist eine sehr schöne Idee", galt sein Lob den Organisatoren. Vier Singener Ortsteil-Musikvereine hatten das Fest in zweieinhalbjähriger Vorbereitung organisiert, am Samstag sorgten sie für die Bewirtung. Für Heike Erb vom MV Bohlingen hat sich der Einsatz gelohnt: "Es fühlt sich einfach gut an, Wetter und Stimmung könnten nicht besser sein."

Am Sonntag: Ausklang auf dem Höhepunkt

Da musste selbst Helmut Hubov kurz das Handy zücken und ein Foto machen. "Das letzte Mal, dass ich so viele Menschen auf einmal dirigiert habe, ist schon 20 Jahre her", erzählte der Verbandsdirigent und Musikdirektor. Mit glänzenden Augen blickte er am Sonntag vom Balkon der Singener Rathauses herab. Unter ihm ein Meer aus Menschen in weißen Hemden und bunten Westen. Noch viel wichtiger allerdings, die knapp 2000 im Sonnenlicht schimmernden Instrumente, die die Musiker gleich an die Lippen setzen sollten.

Als Höhepunkt der 125-Jahrs-Feier bildeten die Kappellen des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee am Nachmittag des letztes Festtags einen großen Gesamtchor – und präsentierten dabei ganz nebenbei eine Welt-Uraufführung. Der bekannte Komponist Rolf Rudin hatte das hymnische Stück "Friedvoller Weg" eigens für die Feierlichkeiten geschrieben. Seit Ende April konnten die Mitgliedskappellen einzeln proben, Zeit um das Stück gemeinsam zu üben, hatten die Blasmusiker aber nicht. Es war auch gar nicht nötig. Schon nach wenigen Takten wurde den Zuschauern klar, wie gut das Zusammenspiel der Verbandskappellen funktioniert.

Noch lauter wurde der Beifall des Publikum als die 2000-köpfige Kapelle anschließend das Badnerlied und die deutsche Nationalhmyne intonierte. Mit ein Grund für den tollen Gesamtklang: Helmut Hubov hatte die Schlagzeuger bewusst direkt vorne vor dem Rathaus-Balkon positioniert: "Das gibt Stabilität", verriet ein zufriedener Dirigent. Hubovs Fazit: "Es war ein unglaublicher Auftritt!"

Wie es sich anhört, wenn 2000 Musiker gleichzeitig aufspielen - hier das Video zum Auftritt vor dem Rathaus.