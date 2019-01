Viele gute Ideen entstanden bei einer Auftaktveranstaltung zum Agenda-Preis 2019. Unter dem Motto „Plastikfrei“ gaben Kerstin Mommsen (SÜDKURIER-Redakteurin in Friedrichshafen) und Susan Rößner (Monomeer-Shop) mit ihren Referaten Impulse für die spätere Projektschmiede.

Allein fünf Millionen Tonnen Kunststoffabfälle produzierte der deutsche Endverbraucher im Jahr 2015, bei insgesamt 5,9 Millionen Tonnen an Plastikabfällen. Leider würde aber nur etwa 46 Prozent dieses Mülls recycelt, so Kerstin Mommsen in ihrem Einstiegsreferat zum Thema „Plastikfrei“. Kerstin Mommsen empfahl auch die Codecheck-App, mit der man den Anteil von Mikroplastik in Kosmetik und anderen Dingen nachschauen kann. Wenn es nach ihr ginge, könnte es ruhig eine Plastiksteuer gebe, wie sie der Grünen-Politiker Robert Harbeck fordert. Auch müsste man Plastik-Einwegflaschen und Coffee-to-Go-Becher verbieten. Laut der Deutschen Umwelthilfe würden in Deutschland zurzeit täglich 7,6 Millionen solcher Einwegbecher weggeworfen. Oberbürgermeister Bernd Häusler berichtete von einer Initiative der Stadt, bei der man Geschäfte dazu bringen wollte, auf diese Coffee-to-Go-Becher zu verzichten und auf ein System mit dem Münchner Dienstleister „Recup“ umzusteigen und einen eigenen Becher mit Singen Logo zu entwickeln. Letztendlich sei die Resonanz jedoch zu gering gewesen.

Gegen den Verpackungswahn

Susan Rößner, die in ihrem Webshop „www.monomeer.de“ Produkte ohne Plastik anbietet, riet dazu, doch einmal darüber nachzudenken, welche Produkte, in denen Plastik ist, man überhaupt wirklich brauche, ganz nach dem Motto „weniger ist mehr“.

Dem Verpackungswahn entgegentreten will man in dem neuen Laden „Herzlich unverpackt“, der voraussichtlich Ende 2019 am Herz-Jesu-Platz eröffnet wird. Ute Schürmann berichtete darüber und warb um neue Mitstreiter im Vorstand der dafür zu gründenden Genossenschaft.

Kerstin Mommsen hatte auch über den Unverpackt-Laden berichtet, wo sie im Bodenseekreis einkauft. Sie hatte mit ihrer vierköpfigen Familie ein Experiment gemacht, inwieweit es möglich ist, auf Plastik zu verzichten. Die Erfahrungen waren im Rahmen einer umfangreichen Serie im SÜDKURIER veröffentlicht worden. Ihre Tipps: Obst und Gemüse lose kaufen, eine grüne Kiste abonnieren und Wurst und Käse von der Frischtheke und bei Getränken der Umstieg auf Mehrweg-Glasflaschen. Immerhin werde es auch in Supermärkten mehr und mehr akzeptiert, wenn Kunden eigene Gefäße, auch für Wurst oder Käse mitbringen. „Ich achte sonst auch sehr darauf, dass Verpackungen aus Papier sind und Getränke in der Glasflasche“, so Mommsen.

Mikroplastikfreie Kosmetik selbst herstellen

Bei der Projektschmiede, moderiert von Wolfgang Himmel von Translake, gab es einige gute Ideen. So schlug Stefanie Hasenbrink vor, doch einmal einen „Flash-Mob“ (spontaner Menschenauflauf) in einem Supermarkt zu machen, natürlich in Absprache mit dem Filialleiter. Man könne dann mal den Verpackungsmüll, der bei einem Einkauf anfällt, demonstrativ auf einem Haufen präsentieren. Kerstin Mommsen hatte zuvor schon zwei eindrucksvolle Fotos gezeigt, wieviel Müll sich in ihrem Einkaufswagen befand (vor und nach Durchführung des Experiments).

Dass es heutzutage im Supermarkt bestimmte Nahrungsmitteln ausschließlich in Plastik verpackt gibt, stört auch Monika Fritzsche enorm. „Doch auch auf dem Wochenmarkt packen manche Marktbeschicker die Ware schnell mal in eine Plastiktüte, wenn man nicht rechtzeitig einen mitgebrachten Beutel rüberreicht“, so ihre Erfahrung.

Reinhard Zedler stellte eine Idee vor, wonach es im Altenheim der Arbeiterwohlfahrt Kurse geben könnte, in denen die Mitarbeiter lernen, wie man mikroplastikfreie Kosmetik selbst herstellen kann. In den Kindergärten St. Martin und St. Lucia des Elisabethenvereins will man den nachhaltigen Kindergarten mit Infos zur Müllvermeidung und umweltfreundlichem Verhalten weiter mit Angeboten vertiefen.