von SK

Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren heutzutage in einem höchst arbeitsteiligen Zusammenspiel und das macht die Wahl eines Berufs nicht gerade einfach. Als Orientierungshilfe verstehen sich in diesem Kontext die Jobdays, deren Veranstalter im Laufe der vergangenen Jahre einiges an Erfahrung bei der Beratung aufbauen konnten. Sie präsentieren sich am Donnerstag, 4. April, von 8.30 bis 16 Uhr, und am Freitag, 5. April, von 8.30 bis 15 Uhr in der Singener Stadthalle.

Infos von 75 Unternehmen

Bei der Jobdays-Berufemesse geben 75 regionale Unternehmen Informationen zu mehr als 100 Ausbildungsgängen. Mehr als 6000 Besucher informierten sich in den vergangenen Jahren über die Ausbildungsberufe und schulischen Bildungsmöglichkeiten. Die Auswahl reicht vom Praktikanten-Job zur Berufsorientierung bis zum Studium unterschiedlicher Fachrichtungen an den Dualen Hochschulen im Land.

Die Berufemesse findet in der Stadthalle Singen bei freiem Eintritt statt, rund 75 Aussteller beteiligen sich. Personalchefs, Handwerksmeister und viele Auszubildende geben Informationen und Orientierungshilfen bei der Berufswahl. Mit dabei sind auch die Stadtverwaltung Singen, die Arbeitsplätze für 40 Berufsgruppen bietet. Im Eigenbetrieb Kultur und Tourismus mit der Stadthalle beispielsweise werden Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Veranstaltungskaufleute ausgebildet. Auch Schulen der Region und Duale Hochschulen in Baden-Württemberg präsentieren ihre Angebote.

Zum Angebot der Jobdays gehören eine Ausbildungsplatz-Börse mit freien Stellen sowie Vorträge für Schüler und Eltern. Ein Service, der eine ganz konkrete Hilfe sein kann, ist die kostenlose Anfertigung von professionellen Bewerbungsfotos.

Veranstaltet wird die Berufemesse gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer, dem Staatlichen Schulamt sowie der Stadt Singen von den Messemachern der Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG.

Weitere Informationen zur Messe gibt es im Internet unter http://www.jobdays-singen.com