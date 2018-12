Die Stadt Singen gibt für die Sanierung des Gasthauses Kreuz eine Stange Geld aus: Bis zur geplanten Wiedereröffnung zum Juli nächsten Jahres sollen in das Gebäude 950 000 Euro investiert werden. Viel zu diskutieren gab es dazu im Gemeinderat nicht. Die Stadträte sind sich der Bedeutung des gastronomischen Betriebs im Umfeld des Kulturzentrums Gems, der Stadthalle sowie des Stadtgartens bewusst.

Leerstand seit August 2018

Der Sanierungsbedarf steht schon seit Jahren außer Frage. Wie Oberbürgermeister Bernd Häusler in einer früheren Anfrage des SÜDKURIER sagte, gab's seit den 80er Jahren vielleicht mal den ein oder anderen Anstrich oder eine Generalüberholung der Lüftungsanlage – das war's dann allerdings schon. Betrieben wurde das Gasthaus in Kooperation mit dem benachbarten Kulturzentrum Gems, das sich im August diesen Jahres in Absprache mit der Stadtverwaltung aus dem gastronomischen Geschäft zurückzog. Gems-Geschäftsführer Andreas Kämpf begründete dies damit, dass die "Gastronomie nun mal nicht zu den Kernkompetenzen des Kulturzentrums zählt".

Umgekehrt ist ein professioneller Gastwirt langfristig nur dann als Pächter zu gewinnen, wenn die Infrastruktur des Hauses den zeitgemäßen Erfordernissen entspricht. Seit Mitte vergangenen Jahres stand die Stadt mit einem Interessenten in Kontakt und man wurde sich unter der Voraussetzung der Sanierungsleistungen handelseinig.

Singen Singener Kulturzentrum Gems gibt Betrieb des Gasthauses Kreuz auf Das könnte Sie auch interessieren

Unter anderem lässt die Stadt eine neue Küche einbauen, das Gasthaus erhält ein behindertengerechtes WC und das Haus wird mit einem Anbau versehen, so dass die bisher im Keller befindlichen Lagerräume ins Erdgeschoss verlegt werden können. Noch nicht ganz sicher ist die gewünschte Nutzungsmöglichkeit des ersten Obergeschosses als zusätzlicher Gastraum. Dies ist allerdings keine Frage des Willens, sondern der Vorgaben der Gewerbeaufsicht: Diese schreibt eine gewisse Deckenhöhe vor, die Stadt hofft auf eine kulante Auslegung der gesetzlichen Vorgaben.

So sieht der Kostenplan aus

Der größte Kostenblock der Sanierung mit rund 310 000 Euro stellen die technischen Anlagen für Bereiche wie Abwasser, Wasser, Gas oder etwa Lüftung dar, die Kosten für Bauarbeiten Schreiner-, Putz- und Stuckarbeiten oder beispielsweise Dachabdichtungen werden mit knapp 230 000 Euro kalkuliert. Die Innenausstattung wird mit rund 175 000 Euro zu Buche schlagen, für die Leistungen von Architekten und Ingenieuren werden voraussichtlich rund 196 000 Euro fällig.

Außenbereich wird ebenfalls hergerichtet

Ob der Plan aufgeht, hängt laut Einschätzung von Oberbürgermeister Bernd Häusler jetzt nur noch von den Kapazitäten der Handwerkern ab. Auf Anregung von CDU-Stadträtin Veronika Netzhammer soll zeitgleich zu der Gebäudesanierung auch der Außenbereich neu gestaltet werden, so dass zur Eröffnung ein ansprechendes Gesamtbild mit der Möglichkeit zur Bewirtschaftung im Freien entsteht. Hubertus Both (Freie Wähler) regte in der kurzen Aussprache an, Sanierungen künftig in kürzeren Abständen einzuplanen. "Dann gibt's am Ende keine so großen Überraschungen wegen der hohen Kosten."