Frau Teubner, Sie haben über viele Jahre Menschen mit Behinderung im Alltag begleitet. Kann man sagen, dass diese Menschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind?

Die Gleichberechtigung ist in der Gesellschaft mehr angekommen, das kann man sagen. Man fällt heute mit einer Gruppe von Menschen mit Behinderung eigentlich nicht auf. Auf Reisen beispielsweise war das auch noch nie ein Problem für uns, wir haben da nie schlechte Erfahrungen gemacht. Das liegt aber auch oft daran, wie man sich selber gibt und wie man als Gruppe auftritt. Es hat sich aber im Allgemeinen auf jeden Fall viel getan.

Wie kommt man als Erzieherin zur Betreuung von Menschen mit Behinderung?

In den Kindergärten gab es damals kaum Teilzeitstellen, also war eine Rückkehr nach der Geburt meiner Kinder gar keine Frage. Durch einen Freund bin ich zur PTA gekommen. Die Pfadfinder Trotz Allem waren als Gruppe für Menschen mit Behinderung Vorläufer der Freizeiteinrichtung BeTreff. Durch den Kontakt bin ich auf die Idee gekommen, dass mir das auch beruflich gefallen könnte. Kurz darauf habe ich dann im damaligen Lioba-Heim begonnen zu arbeiten. Durch meine Ausbildung zur Erzieherin brauchte ich dafür keine Zusatzausbildung.

Die meiste Zeit haben Sie im Haus Christophorus, einer Außenwohngruppe, gearbeitet.

Ja, das stimmt. Das Haus Christophorus feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Es war damals die erste Außenwohngruppe überhaupt in Singen. 1993 habe ich mit dem damaligen Caritas-Geschäftsführer Ferdinand Heinisch eine Außenwohngruppe angeschaut und er fragte, ob ich nicht Lust hätte so etwas in Singen zu machen. Und ja, das hatte ich.

Wie unterscheiden sich Heim und Wohngruppe?

Der Unterschied ist schon groß. Für das Wohnen in der Gruppe ist ein gewisses Maß an Eigenständigkeit Voraussetzung. Alle Bewohner haben beispielsweise einen Schlüssel für das Haus und sind für ihr Zimmer zuständig. Das war für die damalige Zeit ziemlich fortschrittlich. Auch in Bezug darauf, dass Männer und Frauen zusammen wohnen.

Wie haben die Nachbarn auf die neuen Bewohner reagiert?

Die Nachbarn haben das sehr gut angenommen. Wir haben uns schon immer um ein gutes Verhältnis bemüht, aber da gab es auch nie Probleme. Neu war, dass die Leute aus den Wohngruppen mehr aktiv am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben und seitdem auch überall häufiger in der Stadt präsent sind. Der Radius der Heimbewohner ist dagegen deutlich kleiner. Man kann sagen, dass die Außenwohngruppen mit ein Wegbereiter für die Inklusion sind und waren. Ebenso wie der BeTreff. Das ging immer Hand in Hand.

"In diesem Beruf braucht es Menschen, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und eine gewisse persönliche Reife haben. Denn man muss schon ein starker Partner sein. Nur weil die Menschen behindert sind, sind sie trotzdem so „normal“ wie andere. Man sollte zugewandt und empathisch sein und man muss auch Grenzen aufzeigen können."Bruni Teubner

Wie haben sich diese Veränderungen auf die Arbeit ausgewirkt?

Im Laufe der Jahre hat sich die Arbeit stark verändert. Heute gibt es ganz andere Anforderungen, gerade im Bereich Verwaltung. Zum Beispiel ist eine sehr umfassende Dokumentation erforderlich. Aber auch die pädagogische Einstellung hat sich gewandelt. Heute wird der Mensch mit Behinderung mehr als Partner gesehen. Früher lag der Betreuung dagegen hauptsächlich ein beschützender und versorgender Gedanke zugrunde. Diese Veränderung hat sich auch in der Gesellschaft niedergeschlagen. Früher wurden Menschen mit Behinderung beispielsweise ganz selbstverständlich überall geduzt. Heute ist das anders.

Was macht den Beruf attraktiv? Welche Voraussetzungen sind gefordert?

Grundlage für die Betreuung von Menschen mit Behinderung ist eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin, Erzieher oder Krankenschwester. In diesem Beruf braucht es Menschen, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und eine gewisse persönliche Reife haben. Denn man muss schon ein starker Partner sein. Nur weil die Menschen behindert sind, sind sie trotzdem so „normal“ wie andere. Man sollte zugewandt und empathisch sein und man muss auch Grenzen aufzeigen können. Da ist man schon auch mal der Buhmann. Es braucht eine gewisse Distanz zu den Menschen, aber ebenso Nähe, weil die Betreuten an diesem Platz verwurzelt sind. Bei vielen gibt es da keine andere Familie. Deshalb ist das auch nicht nur ein Arbeitsplatz. Es geht familiär zu, auch wenn es nicht die eigene Familie ist. Das ist eine Gradwanderung. Wenn man das nur als Job sieht, dann halte ich das für zu wenig. Du fühlst da eine Verantwortung, auch wenn du gerade nicht da bist. Das macht diese Arbeit auch besonders und du bekommst viel zurück.

Wo steht die Behindertenhilfe aktuell?

Die Mitte der Gesellschaft ist das Ziel und zumindest für Singen kann ich sagen, dass da viel erreicht wurde. Caritas und Lebenshilfe bieten hier gut was an und sind mit einer neuen Werkstatt, neuen Wohn- und Freizeitangeboten oder einem modernen Wohnheim am Ball. Für die Zukunft würde ich mir für Menschen mit Behinderung noch ein bisschen mehr Wertschätzung wünschen. Beispielsweise in Form eines höheren Verdienstes für deren Arbeit in den Werkstätten. Mir ist aber auch klar, dass das Jammern auf hohem Niveau ist, denn die Menschen mit Behinderung sind heute gut versorgt.