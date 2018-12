von SK

Fünf Personen wurden laut Polizei bei einer Auseinandersetzung am Sonntag gegen 2.40 Uhr in einer Diskothek in der Singener Otto-Hahn-Straße leicht verletzt. Zwei Gäste sollen zunächst in Streit geraten sein, bevor sich Begleiter am folgenden Handgemenge beteiligten. Am Schluss hätten sich insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Alle Beteiligten standen laut Polizei deutlich unter Alkoholeinwirkung. Gegen alle wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Bereits eine halbe Stunde früher musste ein 32-jähriger Diskobesucher laut Polizei mit gebrochener Nase am Sonntag gegen 2.15 Uhr vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Seinen Angaben zufolge soll er, wie es im Polizeibericht heißt, grundlos von einem Unbekannten ins Gesicht kassiert geschlagen worden sein.