Ein 86-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr auf der B 33 auf Höhe der Anschlussstelle Steißlingen in Richtung Konstanz gewendet und ist entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Autobahnkreuz Hegau gefahren. Wie die Polizei mitteilt, gingen daraufhin mehrere Anrufe wegen des Falschfahrers per Notruf ein.

Beamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen kam der Falschfahrer kurz vor dem Autobahnkreuz Hegau entgegen, die Polizisten brachten den Mann schließlich durch Einsatz von Blaulicht, Lichthupe und Lautsprecherdurchsage zum Anhalten. Ein weiteres Fahrzeug des Verkehrsdienstes sicherte den Verkehr ab, woraufhin das Fahrzeug gewendet und auf die Dienststelle gefahren werden konnte. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt, ihm wurde das Führen von weiteren Kraftfahrzeugen untersagt.

Durch seine Fahrweise hat der Senior zwei Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass weitere Autofahrer gefährdet wurden und bittet deshalb diese Personen, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Telefon (07733) 9960-0, zu melden.