Das Sonntagsfrühstück im Rahmen der "Erzählzeit ohne Grenzen" gehört zu den Höhepunkten der Veranstaltungsreihe, bei der Werke und Autoren des Literaturmarkts entdeckt werden können. In diesem Jahr kommt am Sonntag, 14. April, ab 10.30 Uhr Peter Stamm in der Singener Stadthalle. Der Schweizer Buchpreisträger stellt seinen neuen Roman vor, die Konzertgitarristin Barbara Gräsle begleitet den Autor. Das Frühstück findet in der Pause statt. Das Sonntagsfrühstück bildet zugleich den Abschluss des Literaturfestivals „Erzählzeit ohne Grenzen“.

Der neue Roman von Peter Stamm trägt den Titel „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“. Die Romanfigur Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor 20 Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich gewesen sei. Er kennt das Leben, das sie führt, und weiß, was ihr bevorsteht.

So beginnt ein beispiellos wahrhaftiges Spiel der Vergangenheit mit der Gegenwart, aus dem – so viel sei verraten – keiner unbeschadet herausgehen wird. Kann man seinem Schicksal entgehen oder muss man sich abfinden mit der sanften Gleichgültigkeit der Welt? Peter Stamm, der große Erzähler existenzieller menschlicher Erfahrung, versucht auf kleinstem Raum eine Geschichte unerklärlicher Nähe zu erzählen, die einen von dem trennt, der man früher war.

"Agnes" bedeutete den Durchbruch

Peter Stamm wurde 1963 in Scherzingen im Kanton Thurgau geboren. Er studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie und übte verschiedene Berufe aus, unter anderem in Paris und New York. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor. Seit seinem 1998 veröffentlichtem Romandebüt „Agnes“, der seinen Durchbruch auf dem Literaturmarkt markiert, erschienen sechs weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen und ein Band mit Theaterstücken. Peter Stamm wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Schweizer Buchpreis für „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“.

Karten im Vorverkauf: Tourist Information Stadthalle, ticketing.stadthalle@singen.de oder Reservix-Vorverkaufsstellen