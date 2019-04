Das Frühjahr hält Einzug und damit wird die Marktsaison in Gottmadingen eröffnet. Traditionsgemäß am letzten Wochenende im April sind am 27. und 28. April Händler und Aussteller wieder mit einem bunten Sortiment beim Frühjahrsmarkt vertreten. Auch die Vereine, die Freiwillige Feuerwehr und der DRK Ortsverband werden wieder dabei sein und für lukullische Genüsse sorgen. Mit Ausstellungen und Vergnügungspark bietet der traditionelle Markt auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot für Besucher jeden Alters.

Für Standbetreiber und Besucher schon zur Tradition geworden, heißt es wieder Bummeln, Genießen und Einkaufen. Mit fast 170 Ständen bietet nicht nur der Krämermarkt mit seinem besonderen Flair alles, was das Herz begehrt. Auch die örtliche Geschäftswelt hat sich einiges einfallen lassen. Am Sonntag von 12 bis 17 Uhr sind die Türen geöffnet. Kostenlose Parkmöglichkeiten bestehen direkt vor den Geschäften. Passend zur Saison präsentieren Fachbetriebe Fahrräder auf dem Rathausplatz und rund um die Hebelschule Fahrräder jeder Art, fachkundige Mitarbeiter stehen mit Informationen und Beratung zur Verfügung.

Gleich daneben werden die Nachwuchsverkäufer wieder ihre Flohmarktartikel anbieten, der Kinderflohmarkt ist zu einem festen Bestandteil des Marktes und steter Anziehungspunkt im Marktgeschehen geworden. Auf einer Fläche von rund 900 Quadratmetern können die Besucher fündig werden, sei es ausgediente Spielsachen, Comics, Kruscht oder Raritäten. Mutige Kinder können sich auf dem Hebelplatz auch auf dem Bungy-Trampolin beweisen. Spaß und Gaudi für Groß und Klein ist wieder auf dem Festplatz geboten, Gebauer’s Vergnügungspark hat Fahrgeschäfte und Buden für alle Altersgruppen aufgebaut.

Auch verschiedene örtliche Vereine sind wieder mit dabei und sorgen in guter Tradition für kulinarische Köstlichkeiten. Dazu werden das DRK und die Feuerwehr mit realitätsnahen Vorführungen Einblicke in die Arbeit der Rettungsdienste geben. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sparkasse ein Open-Air-Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde statt.

Straßensperrungen

Marktbedingt werden ab Samstag sechs Uhr die Bahnhofstraße, die Straße „Im Buck“ und die Hilzinger Straße (von der Einmündung in die Hauptstraße bis zur Einmündung in die Johann-Georg-Fahr-Straße) und die Zufahrt zur Hebelschule für jeden Verkehr gesperrt. Aufgrund der marktbedingten Straßensperrungen muss der Bus Richtung Gailingen über die Straße „Im Täschen“ umgeleitet werden.