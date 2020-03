„Wir treffen diese Entscheidung auch in Solidarität mit älteren Menschen und solchen mit Vorerkrankungen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind. In einer Krise muss die Gesellschaft zusammenhalten“, erklärt Matti Pelz, der die Versammlung eigentlich geleitet hätte in einer Pressemitteilung.

Auch wenn die Klimakrise nicht so nah erscheint, wie die Coronavirus-Pandemie, sei sie eine große Gefahr für die Menschheit und alle, die heute jung sind. Sie müsse ebenso entschieden bekämpft werden, wie die Ausbreitung des Virus, so die jungen Leute. “Wir wünschen uns, dass politisch auch dann auf den wissenschaftlichen Konsens gehört und entschieden gehandelt wird, wenn die Krise nicht so nah erscheint, wie die Coronavirus-Pandemie“, erklärt Benjamin Janke dazu.

Die Fridays for Future Gruppe will sich dennoch nicht unterkriegen lassen. Als Ersatz für die Demo soll ein #NetzstreikfürsKlima stattfinden. Dabei ist jede*r aufgefordert, am Freitag Bilder von Demoschildern in sozialen Netzwerken zu teilen. Damit wollen die Aktivisten trotz der alles überlagernden Virus-Pandemie auf die Gefahr, die von der Klimakrise ausgeht, aufmerksam machen.