von Klaus Hug

Die Hecker-Gruppe hat kürzlich an zwei geschichtsträchtigen Veranstaltungen teilgenommen. Zum einen besuchte eine Abordnung den Luftkurort Gernsbach anlässlich der 800-Jahr-Feier. Außedem nahmen die Singener zum fünften Mal in Folge am großen Umzug zum Schwyzertag in Tiengen teil.

Im Teilungsbrief der Grafen Eberhard IV. und Otto I. von Eberstein wird im Jahre 1219 Gernsbach erstmalig urkundlich erwähnt. Dies war der Anlass für die Feierlichkeiten, die kürzlich in der historischen Altstadt im Luftkurort Gernsbach im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord stattfanden. Organisation und Umsetzung sind vorbildlich und es gelingt das Leben der Gernsbacher von der Gründungszeit bis in die heutige Zeit besonders auch im großen Festumzug darzustellen.

Der historische Festumzug mit 70 Gruppen und 1500 Mitwirkenden wird an besonderen Stellen gestoppt, um wichtige historische Ereignisse nachzuspielen. Für den Zeiten des Biedermaiers und der Badischen Revolution stehen die Gruppen aus Lautenbach, Michelbach und Singen bereit. Das am Vortag einstudierte Gefecht auf der Stadtbrücke von Gernsbach mit den preußischen Truppen wurde von den Revoluzzern leidenschaftlich geführt.

Ausflug geht nach Tiengen

Bereits zum fünften Mal in Folge nahm die Hecker-Gruppe Singen am großen Umzug beim 604. Schwyzertag in Tiengen teil. Die Feierlichkeiten erinnern an die geglückte Verteidigung der Stadt bei der Belagerung von Tiengen durch Schweizer Truppen im Jahre 1415. Ein Höhepunkt der viertägigen Feierlichkeiten ist der große Umzug durch die Stadt, neben Fassanstich durch Oberbürgermeister Philipp Frank, Zapfenstreich und Heimatabend. Der 604. Schwyzertag wurde in diesem Jahr mit dem Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen aus Baden, Württemberg und Südhessen kombiniert.

Die Delegation der Hecker-Gruppe Singen verstärkte die Freunde der Klettgau-Kanoniere, die die Feierlichkeiten nicht nur zur Eröffnung, sondern auch am gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst im Stadion wie auch den Start des Umzuges durch standesgemäße Kanonenschüsse eröffneten.

Hug erinnert an 70 Jahre Grundgesetz

Beim Zunftmeisterempfang stellten die Singener Revoluzzer als Vertreter der Zeit der Badischen Revolution neben den vielen Kommandeuren der Bürgerwehren und Milizen in ihren Uniformen einen recht bunten Haufen Freischärler dar. Der Vorsitzende Klaus Hug erinnerte an das 70-jährige Jubiläum des Grundgesetzes, nicht ohne den Zusammenhang zur Proklamation der unveräußerlichen Menschenrechte Friedrich Heckers, Gustav Struves und anderer Freischärler am 12. September 1847 in Offenburg zu erinnern.