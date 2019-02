Dass der Narr oftmals scharfsinniger ist als die Mächtigen, denen er die Leviten liest, ist keine große Neuigkeit. Dass er aber über die Gabe verfügt, die Zukunft vorherzusehen, das dürfte selbst den eingefleischtesten Fasnachter überraschen. Die Zuschauer des Tiroler Gschwätz können diese Überraschung am Sonntagabend in der zum Bersten besetzten Gems live miterleben. Die linke Faust geballt, die Brust unterm Unterhemd geschwellt, betritt ein schnauzbärtiger Hannes Bliestle die Bühne: Freddy Mercury ist gekommen, um Singen zu rocken.

"Hoorig, hoorig, hoorig isch de säll": Das Publikum ist an beiden Abenden begeistert vom Tiroler Gschwätz. | Bild: Tesche, Sabine

Einige Stunden später wird ein nicht einmal halb so überzeugender Queen-Sänger, der Brite Adam Lambert, bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles genau wie Bliestle "We Will Rock You" und "We are the Champions" zum Besten geben. Ganz langweilig wird er sich dabei aber an den Originaltext halten. Und an die Leidenschaft, mit der das Singener Publikum zum stampfenden Schlagzeug-Rhythmus "Hoorig" und anschließend voller Inbrust "Wir sind die Narren vom Twiel" skandiert, kommt Hollywood sowieso nicht ran.

Wer wird Top-Stadtrat?

Aber nicht nur am Sonntagabend beweist die Narrengemeinde Tiroler Eck ein gutes Händchen. Am Montag – viele im Saal wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Veronika Netzhammer angekündigt hat, nicht mehr für den Gemeinderat zu kandidieren – startet der Verein das Programm mit einem Casting. Hannes Bliestle, dieses Mal in der Rolle der "Heidi Glunk", sucht Singens nächsten Top-Stadtrat.

Kandidat Eins: Ein brummiger Baubär Bruno (Stefan Dierking), der angesichts von 32 Baustellen in der Hegau-Metropole – "Wenn das so weitergeht, bewerbe ich mich als Milchbär bei Bärenmarke" – unter stressbedingtem Fellausfall leidet. Mehr Lust auf den Posten zeigen Matthias Denzel und Armin Büschel als Power-Frauen der FDP und Doktor Hirschle (Ingo Dowideit) von der CDU, ein Arzt mit Tiefgang.

Etwas rechts von diesem Trio nehmen die Schlümpfe auf der Casting-Bank Platz. Ihnen ist auf dem Weg zur Gems-Bühne zwar der Inhalts-Schlumpf abhanden gekommen, trotzdem fordern sie aufgebracht den Sexit: "Singen muss raus aus der EU." Mehr Geduld beweist Doktor Booth (Peter Bliestle) von der Domäne Hohentwiel. Er habe die vergangenen 20 Jahre mit allerhand Schafsköpfen verbracht und sei somit perfekt auf den Gemeinderat vorbereitet. Wer am Ende Top-Stadtrat wird, lassen die Narren offen. Besser so: Man sollte es mit der Hellseherei auch nicht übertreiben.

Lass dich überraschen

Die Themen, die Singen über die Kommunalwahl hinaus bewegen, bringen dann die Gülisingers zum Vortrag: Die neuen Fahrradstraßen, die Beziehung zu den Nachbarn aus der Schweiz, die Glocken der Herz-Jesu-Kirche, die Sanierung der Hegaustraße und natürlich der Dauerbrenner Bauplatzvergabe. Die Kriterien, die dabei eine Rolle spielen, werden später auch beim Gemeinschaftsauftritt von Cindy aus Marzahn und Rudi Carrell (Peter und Hannes Bliestle) aufgegriffen. "Lass dich überraschen", lautet ihr lässiges Fazit. Nicht nur in diesem Sketch zeigen die Tiroler, wie gut sie Parodien beherrschen. Das Gestammel von "Bobbele", Boris Becker, kommt ihnen dabei genauso mühelos und pointensicher über die Lippen wie das sinnliche Gelispel des kubanischen Laufsteg-Trainers Jorge Gonzalez.

Von so viel Feuer kann der "echte" Andreas Gabalier nur träumen. | Bild: Tesche, Sabine

Raffzahn züchtet Dominas

Noch skurriler: Wenn Peter Bliestle seine eigenen Charaktere erschafft. Unnachahmlich, wie er als Möchtegern-Erfolgsautor Hansi Schredder am Vorlesetisch der Erzählzeit ohne Grenzen Platz nimmt und sich umständlich das Mikrofon richtet. Als Zahnarzt Alois Raffzahn wagt Peter Bliestle anschließend einen Exkurs in die Geschichte des Hohentwiels. Genauer gesagt in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, als eine Armee von Dominas die Festungsmauern schützte. So sei der Begriff Domäne entstanden, zeigt sich der Mann mit dem imposanten Gebiss überzeugt.

Was es mit der Domäne wirklich auf sich hat: Alois Raffzahn leistet Aufklärungsarbeit. | Bild: Tesche, Sabine

Diese Art närrischer Nachhilfe kommt bestens an. Auch nach mehr als drei Stunden Programm hat das Publikum noch genug Energie für eine Standing Ovation. Zum Abschluss darf dann nochmal "Hoorig" skandiert werden. Dieses Mal gibt statt Freddie Mercury Andreas Gabalier (Thomas Albrecht) den nicht minder rockigen Vorsänger.

Energie bis zur letzten Sekunde: Am Ende des mehr als dreistündigen Programms verabschieden sich die Darsteller mit einer Laola-Welle von den Zuschauern in der Gems. | Bild: Tesche, Sabine