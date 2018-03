Singen Frauen müssen sich besser absichern: Veranstaltung weist auf Vorsorge hin, um Altersarmut zu vermeiden

Mehrere Expertinnen geben Tipps, die gegen Altersarmut helfen sollen: etwa, aus dem Berufsleben nicht für lange Zeit auszusteigen

Singen – Die Altersvorsorge so früh wie möglich angehen und nicht zu lange wegen der Kindererziehung die Berufstätigkeit unterbrechen, das waren zwei von vielen Tipps, die vier Frauen mit Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen an die Zuhörerinnen im Café der Stadtbücherei weiter gaben. Die Diskussion, die von Bürgermeisterin Ute Seifried moderiert wurde und im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wir Frauen in Singen“ stattfand, stand unter den Themen „Raus aus der Armut“ und „Altersarmut von Frauen".

Wie schützt man sich gegen Altersarmut?

Um im Alter vor Armut geschützt zu sein, ist vor allem eine frühzeitige Altersvorsorge für Frauen unerlässlich. „Je früher Frauen mit der Altersvorsorge beginnen, desto besser“, sagte Katharina Werkmeister, Anlageberaterin bei der Sparkasse Hegau-Bodensee. Auch Sabine Senne, Leiterin des Jobcenters im Landkreis Konstanz, rät Frauen, ihre Berufstätigkeit wegen der Kindererziehung nicht zu lang zu unterbrechen. Ungeheuer wichtig sei auch eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und sie ist überzeugt: „Die Ehe ist kein sicherer Hafen mehr wie früher“. Das sieht auch die Rechtsanwältin Isabelle Büren-Brauch, so. „Frauen sind einfach besser abgesichert, wenn sie verheiratet sind“, sagt die berufstätige Mutter von zwei kleinen Kindern. Die Ehe sichere die Frau hinsichtlich des Zugewinnausgleichs, der Unterhaltsansprüche und des Versorgungsausgleichs für die Zeit der Ehe. „Auf den Versorgungsausgleich sollte keine Frau verzichten, wenn es zu einer Scheidung kommt“, so Büren-Brauch.

Wie sollten sich Frauen bei einer Scheidung verhalten?

Sie erlebe es im Beruf, dass Frauen Verträge mit unterschrieben haben, wenn der Mann beispielsweise ein Darlehen aufnehmen will und dann auch selbst zu Schuldnern werden. Im Falle einer Scheidung rät sie Frauen, sich einen eigenen Anwalt zu nehmen. „Wenn nur ein Anwalt die Scheidung übernimmt, wird meist ein Ehepartner über den Tisch gezogen“, so Büren-Brauch. Ein Ehevertrag erleichtere im Falle von Streitigkeiten vieles, aber eine Zugewinngemeinschaft sei schon eine gute Absicherung für Frauen.

Riester-Rente als eine Option

Für die Vorsorge gebe es vielfältige Möglichkeiten, sagte Katharina Werkmeister. Für Frauen, die wenig verdienen, riet sie unbedingt zu einer Riester-Rente. Bei der Einzahlung von 5 Euro im Monat und zwei Kindern belaufe sich die Summe dann schon auf 775 Euro im Jahr, was die Frau für die Rente zusätzlich anspare. Auch eine betriebliche Altersversorgung sei empfehlenswert, wenn der Arbeitgeber sie anbiete. Bei Anlage in Aktien sollte man auf eine breite Streuung achten, nach dem Motto „Wer streut, rutscht nicht!“

Was tut die Landesregierung?

Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger sprach die Pläne der Landesregierung an, noch mehr Geld in die Erhöhung der Qualität in Kindertageseinrichtungen zu stecken. „In den Randzeiten ist noch etwas zu tun, damit zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, die an der Supermarktkasse bis 22 Uhr arbeitet, ihr Kind betreuen lassen kann“, nannte sie ein Beispiel. Eine Garantierente wäre ein Ansatz, um Menschen ein sorgloseres Leben im Alter zu ermöglichen.

Ein Problem sieht Isabell Büren-Brauch auch in der Tatsache, dass Freiberufler oder Beamte nicht in die Rentenkasse einzahlen. Dies wäre bei der Bürgerversicherung, die die Grünen in den Jamaikagesprächen gefordert hatte, so gewesen. Auch müssten Spitzenverdiener höher besteuert werden, forderte Wehinger. Einen beitragsfreien Kindergartenplatz, wie in anderen Bundesländern, könne man sich nicht leisten bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität. „Was sich ändern muss, is die Einstellung der Männer zu häuslicher Arbeit“, so Wehinger. Auch sprach sie den „Equal Pay Day“ an, der am 18. März ist, und der auf die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern aufmerksam macht. Frauenberufe sollten besser bezahlt werden. Der Zonta Club Hegau-Bodensee gründete jüngst einen Fonds „Frauen und Altersarmut“. Das Startkapital wurde bei der Veranstaltung überreicht.

Equal Pay Day

Komplexe Rechnung: Seit 1966 gibt es den "Tag der gleichen Bezahlung" in den USA. In Deutschland errechnet sich das Datum des Equal Pay Day seit 2009 nach folgender Formel: 365 Tage mal dem statistisch ermittelten Entgeltunterschieds in Prozent. Das heißt, dass der Tag, der dieses Jahr am 18. März ist, symbolisch für den Tag steht, bis zu dem Frauen wegen geringerer Löhne als Männer umsonst arbeiten. Nach dieser Rechnung werden Männer schon ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt. (sgr)