Bewaffnet mit Plakaten und Spruchbändern stürmt eine Gruppe Frauen in einer fiktiven Kleinstadt irgendwo in Deutschland das Rathaus. Sie haben die Nase voll von der fortdauernden Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft. Deshalb streiken sie und wollen nicht eher zu ihren Männern und in die Familie zurückkehren, bis ihre Forderungen nach Gleichberechtigung in Familie, Beruf und Politik endlich Gehör finden. "Solange bleiben Bett und Küche kalt!" schallt es durch den Gems-Saal in Singen, wo die Darsteller anlässlich 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland das Stück "Her mit dem ganzen Leben" proben. Zu sehen ist das ab der Premiere am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr im Ratssaal im Rathaus.

Männer fürchten um Privilegien

Diese Frauen wollen Taten statt Worte. Sie wollen sich nicht mehr gängeln lassen von ihren Ehemännern, raus aus der Abhängigkeit und fordern eine Beteiligung an der Macht. Sie sehen mutig und mit Kampfgeist in die Zukunft. Den Männern passt das selbstbewusste Auftreten der Frauen gar nicht, denn sie fürchten um ihre Privilegien.

Das Stück spannt einen Bogen von den Anfängen der Frauenbewegung bis in die heutige Zeit und beleuchtet die Frage: Wo stehen wir 100 Jahre später? Vieles sei umgesetzt worden, sagt Regisseurin Marie Luise Hinterberger, aber Gleichheit zwischen den Geschlechtern sei bis heute noch nicht erreicht. Als Stichworte nennt sie gleichen Lohn bei gleicher Arbeit, den Anteil von Frauen in der Politik oder in Führungspositionen, aber auch Anerkennung von Putzfrauen. "Gleichberechtigung bedeutet auch, aufeinander zugehen und gemeinsam Lösungen finden", sagt Hinterberger.

Griechische Komödie als Vorbild

"Her mit dem ganzen Leben" lehnt sich an die griechische Komödie "Lysistrata" von Aristophanes an. "Darin bemächtigen sich die Frauen der Kriegskasse und bereiten der verheerenden Alleinherrschaft der Männer ein Ende", erläutert Hinterberger. Das Stück ist eine Produktion der Gems mit der Stadt. Weitere Aufführungen jeweils 20 Uhr: 4. und 5., 9. und 10., 16. bis 18. Mai.