Singen vor 3 Stunden

Frau mit Kindern wehrt sich gegen Polizeikontrolle

Polizisten wollen am Montag gegen 14.30 Uhr die Insassen eines geparkten Autos in der Singener Hadwigstraße kontrollieren. In diesem Moment versuchen drei Personen aus dem Auto auszusteigen - es kommt zur Konfrontation.