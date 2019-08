Zwei junge Frauen sind am Donnerstagnachmittag in der Freiheitstraße in Singen so sehr aneinander geraten, dass eine von ihnen schließlich ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizeiangaben zückte eine der beiden, 23 Jahre alt, ein Reizgas und besprühte ihre 24-jährige Freundin damit. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind nicht bekannt.