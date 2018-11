von SK

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.15 Uhr, im Bereich einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße in der Singener Südstadt gekommen. Wie die Polizei berichtet, sei es "aus vermeintlich nichtigem Grund" zu der Auseinandersetzung gekommen.

Das 18-jährige Opfer befand sich am Fahrbahnrand, als er ein vorbeifahrendes Auto versehentlich für ein Taxi hielt und entsprechend die Insassen ansprach, ob sie ihn mitnehmen könnten.

Ein Mitfahrer des Fahrzeugs stieg aus und es kam zu einem Streitgespräch. Obwohl sich der 18-Jährige beim Erkennen seines Fehlers mehrfach entschuldigte, schlug ihm der unbekannte Täter mit der Faust ins Gesicht, sodass der 18-Jährige nach hinten fiel und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Im weiteren Verlauf schlug der Täter auf einen weiteren 19-jährigen Geschädigten ein.Dabei mischten sich auch weitere Personen aus dem Fahrzeug mit ein. Im Anschluss fuhr die Gruppe der Tatverdächtigen mit dem Auto davon.

Nach den Zeugenaussagen könnte es sich hierbei um einen VW Passat mit Zulassung aus dem Landkreis Biberach gehandelt haben. Die Geschädigten zogen sich durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Zeugen oder Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, unter der Telefonnummer (07731) 88 80, zu melden.

