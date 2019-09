Singen vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz in der Scheffelstraße: Vier Personen müssen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus

In der Küche einer Wohnung ist es am Donnerstag, 26. September, zu starker Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Männern im Einsatz in der Innenstadt.