Die Feuerwehr, die mit elf Einsatzkräften, einem Lösch- und einem Drehleiterfahrzeug vor Ort war, hatte den Brand in der Erdgeschosswohnung in der Singener Nordstadt schnell unter Kontrolle. Zwei Feuerwehrmänner mit Atemschutzgeräten löschten den Brand, danach wurden die Räume gelüftet. Als das Feuer ausbrach, war niemand in der Wohnung, berichtete Feuerwehrkommandant Andreas Egger. Ursache des Feuers in der Alpenstraße 22 war, dass die Bewohner vergessen hatten, den Herd abzuschalten. Auf dem Herd stand ein Wasserkocher, der dann in Brand geriet, so Egger. Das Gebäude wurde geräumt, die Polizei sperrte die Straße ab. Die Drehleiter kam nicht zum Einsatz, werde aber immer mitgenommen, weil sie zum Löschen, zur Rettung von Bewohnern in oberen Stockwerken, als Zugang für die Rettungskräfte oder als Fluchtweg für Rettungskräfte eingesetzt werden kann, informierte Egger.

Hund Marley (rechts), hier im Bild mit Mama July, hat den Brand zuerst gerochen und wollte nach draußen. | Bild: Weiß, Jacqueline

Alexandra Arpke, Bewohnerin des zweiten Obergeschosses, hatte den Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Ihr Hund Marley sei sehr unruhig gewesen und habe nach draußen gewollt, obwohl sie schon mit ihm Gassi war. Sie sei mit ihm ins Treppenhaus und habe dann selbst den Rauch bemerkt. „Ich bin ganz stolz, dass er mich alarmiert hat, das gibt ein großes Leckerli zur Belohnung“, erklärte sie vor dem Haus stehend.

Um 13.15 Uhr wurde die Wehr dann zu einem zweiten Brand in Bohlingen gerufen. In der Dorfstraße war ein Holzrahmen über einem Kachelofen in Brand geraten. Der Bewohner war Zuhause. Die Bohlinger und die Überlinger Wehren waren im Einsatz. Der Schwelbrand konnte mit Kleinlöschgerät gelöscht werden, erklärte Egger. Der Kommandant rät, keine Gegenstände auf dem Herd oder dem Kachelofen zu lagern.