Singen Feuerwehr löscht bei Einsatz in Singener Aluminiumstraße das Mittagessen

Rauchmelder löst Einsatz aus. Rettungskräfte stehen vor verschlossener Türe. Bewohner müssen wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Kranklenhaus.

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen hat am Neujahrswochenende mittags gegen 13 Uhr – wie die Polizei am Dienstag mitteilt – in der Wohnung eines Mehrfamiliengebäudes an der Aluminiumstraße zu einer starken Rauchentwicklung und zum Auslösen des Rauchmelders geführt. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden aber zunächst durch verschlossene Türen vom Löschen abgehalten. Erst als sie damit begonnen hatten, die Wohnungstür aufzubrechen, öffnete ein Bewohner. Er und ein Mitbewohner, der von der Feuerwehr aus der völlig verrauchten Wohnung geborgen werden musste, wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert und dort ambulant behandelt – wie die Polizei mitteilt. Einer der beiden sichtlich alkoholisierten Männer hatte sich dagegen gewehrt und musste deshalb unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht werden. Von der Feuerwehr wurden die Wohnung und das Treppenhaus belüftet. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.