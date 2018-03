Singen Feuerwehr löscht Flächenbrand zwischen Singen und Friedingen

Brandermittler sind auf Spurensuche. Der Grund für das Feuer ist laut Polizei noch unbekannt.

45 Einsatzkräfte der Feuerwehren von Singen und den Stadtteilen mussten am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr zu einem Flächenbrand zwischen Singen und Friedingen ausrücken. Auf einer Fläche von rund 20 auf 70 Metern war aus noch unbekannter Ursache ein Wiesen- und Waldgrundstück in Brand geraten. Die laut Polizei teilweise meterhohen Flammen ergriffen dabei Buschwerk und setzten auch Bäume in Brand. Rund eine Stunde waren die Einsatzkräfte beschäftigt, um das Feuer komplett zu löschen. Während dieser Zeit musste die Landesstraße L189 zwischen Singen und Friedingen komplett gesperrt werden. Der Grund für den Brandausbruch ist laut Polizei noch unbekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.