Aus noch unklarer Ursache ist am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Ambohl ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die verständigte Feuerwehr Singen konnte das Feuer löschen. Der Schaden dürfte nach Einschätzung der Polizei bei etwa 5000 Euro liegen.