Singen vor 5 Stunden

Feuerwehr bekämpft stundenlang in Brand geratenen Müllberg in Singen

Nach Polizeiangaben ist am Freitagabend in einem Müllentsorgungsbetrieb in Singen ein Brand in einem Berg aus Haus- und Sperrmüll ausgebrochen. Durch den Feuerwehreinsatz wurde ein Übergreifen des Feuers verhindert.