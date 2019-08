von Sandra Bossenmaier

Sonntagmorgen, kurz nach 10 Uhr, bestes Ausflugswetter: Der Hontes-Bus, die kostenlose Verbindung von Singens Innenstadt zum Infozentrum auf dem Hohentwiel, fährt die Haltestelle Hohentwielstraße an. Außer Familie Renk nutzt zu dieser Uhrzeit niemand den Hontes-Bus. Sohn Paul darf ganz vorne nahe dem Busfahrer auf dem Schoß seines Vaters sitzen.

Im Spiel hilft er dem freundlichen Fahrer Otto Joos beim Steuern des großen Fahrzeuges. Begleitet wird Paul von seinen Eltern Lisa und Stephan und seinem vier Wochen alten Bruder Jakob. Dieser macht an diesem Tag zum ersten Mal einen Ausflug auf den Hohentwiel. Paul liebt das Busfahren, die Familie wohnt in Singen und nutzt gerne den kostenlosen Shuttle-Service. Für einen Spaziergang auf dem Hohentwiel benötigt die Familie etwa 50 Minuten, bevor es mit dem Hontes-Bus wieder nach unten in die Stadt geht.

Otto Joos (rechts) fährt die Familie Renk aus Singen zum Infozentrum auf dem Hohentwiel. Von links: Baby Jakob im Kinderwagen, Lisa, Paul und Stephan Renk.

Es sei schade, dass der Bus nicht ausgiebiger genutzt werde, bedauert der nette Busfahrer Joos. Denn eigentlich sei das eine super Sache. Seit Inbetriebnahme des Busses am 19. April nutzten bis Ende Juni 2284 Fahrgäste diesen kostenlosen Service, der die Stadt Singen pro Fahrtag 380 Euro kostet. Laut Achim Eickhoff, Pressesprecher der Stadt Singen, hätte die Stadt Singen Interesse daran, den Hontes-Bus auch im nächsten Jahr wieder fahren zu lassen.

Otto Joos am Steuer des Hontes-Busses zum Infozentrum auf dem Hohentwiel.

2019 ist ein ganz besonderes Jahr für den Hohentwiel. Seit dem 1. Januar 1969, also seit 50 Jahren, gehören Berg und Burg zur Stadt Singen und nicht mehr zu Tuttlingen. Um den Besucheransturm besser lenken zu können und Parkproblemen auf dem Berg aus dem Weg zu gehen, wurde der kostenlose Hontes-Bus eingerichtet. Ein erklärtes Ziel der Stadt Singen ist es, damit eine umweltfreundliche Verbindung zwischen Innenstadt und Hohentwiel anzubieten und dabei die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Singen einzuhalten.

Doch was nützt dieser, wenn der Zugang zur eigentlichen Hauptattraktion und Singens Wahrzeichen, der Burgruine, wegen eines gefährlichen Felssturzes gesperrt ist?

Tina Urban vom Infozentrum auf dem Hohentwiel hat Tipps für Alternativen zur Besichtigung der Festungsruine, die wegen Steinschlag gesperrt ist. | Bild: Andreas Hühner

„Es kommen deutlich weniger Besucher auf den Hohentwiel, seit die Ruine gesperrt ist“, berichtet Tina Urban vom Informationszentrum auf dem Hohentwiel. Normalerweise müssten die Gäste am Sonntag bei schönem Wetter an der Kasse anstehen, aktuell kommen allerdings nur wenige Besucher. Aber trotz entsprechender Hinweistafeln und Informationen im Internet wüssten manche Gäste nicht, dass die Ruine für Besucher gesperrt ist.

Erhard und Gabriele Rieder sowie Angelika Lechner aus Herrenberg sind zu Besuch in Singen. Bereits am Vortag wollten sie eine Führung auf dem Hohentwiel buchen und erfuhren erst dann von der Sperrung der Hauptattraktion. Für die Gäste aus Herrenberg war dies im Vorfeld nicht ersichtlich gewesen und sie waren etwas enttäuscht von den Umständen. Aber sie machten das Beste daraus, gingen am Hohentwiel spazieren und genossen die traumhafte Aussicht von dort oben.

Freude über gemeinsamen Tag lindert die Enttäuschung

Hartmut und Doris Jost aus Ravensburg waren mit der Nichte Julia Behne aus Stuttgart und deren Familie nach Singen gekommen, um die Ruine zu erkunden. Besonders die beiden Kinder Lukas (8) und Josefin (5) hatten sich auf das Burgabenteuer gefreut. Zum Erforschen der geheimen Gänge in den Kasematten hatten sie sich extra eine Taschenlampe eingepackt. Auch sie hatten im Vorfeld nichts von der Sperrung gewusst und sich dann darüber gewundert, warum es von der Burganlage nicht mehr zu sehen gibt. Trotz dieser Enttäuschung genossen sie die herrliche Aussicht bis zum Bodensee und zu den Alpen und freuten sich über einen gemeinsam verbrachten Tag.

Der Hontes-Bus Der kostenlose Shuttle-Bus zwischen Singen-Hauptbahnhof und dem Hohentwiel-Infozentrum fährt an Wochenenden sowie Feier- und Brückentagen stündlich zwischen 10 und 18 Uhr. Er hält auf dem Weg an den Haltestellen Rathaus-Stadthalle-Feuerwehrstraße, Bahnhof Landesgartenschau und Ho­hentwielstraße jeweils in Fahrtrichtung. Gratisparkplätze in einer Entfernung von jeweils drei Gehminuten zu den Haltestellen gibt es auf dem Festplatz- und dem Landesgartenschauparkplatz. Der letzte planmäßige Fahrtag ist der Sonntag, 6. Oktober.