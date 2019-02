von SK

Nach einem Raubüberfall vor etwa einer Woche in einem Singener Parkhaus kann die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg melden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es, dass ein Jugendlicher bereits kurz nach der Tatausübung im Rahmen einer Fahndung in den Fokus der Ermittler geriet. Er soll die Tat zwischenzeitlich eingeräumt haben, wie es im Pressebericht heißt. Als Motiv habe er Geldprobleme angegeben.

Wegen fehlender Haftgründe blieb der Jugendliche, der am 22. Januar eine Frau an einem Parkautomat mit einem Messer bedroht haben soll, auf freiem Fuß, so Staatsanwalt Hans-Jörg Roth.