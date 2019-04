von SK

Auf der Rückseite eines Schulgebäudes in der Münchriedstraße hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag einen Kanaldeckel, den er auf dem Fußgängerweg zwischen der Aach und dem Schulgebäude ausgehoben hatte, gegen ein Fenster geschleudert. Dabei wurde die äußere Scheibe zertrümmert und ein Sachschaden von rund 600 Euro angerichtet. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, aufzunehmen.