Bei sommerlicher Hitze kommt ein Schattenplätzchen gerade recht und umso besser, wenn es dort noch ein einladendes Programm gibt. Das kündigt der Stadtpark Förderverein für Freitag, 12. Juli, an: Ab 16 Uhr ist dann das 17. Stadtparkfest. Dann heißt es wieder Feiern und Genießen in der Oase mitten in der Stadt Singen. „Im Schatten unter den Bäumen lässt es sich gut aushalten, die Hitze ist kaum zu spüren“, war die einstimmige Meinung. Vertreter des Fördervereins, des Round Table und Gäste genossen beim Pressegespräch schon mal das lauschige Ambiente. Am Freitag geht es dann auch um einen guten Zweck, denn der Erlös kommt dem Round Table Projekt „Ich bin stark“ zu Gute.

Burger, Pommes und Musik – was am Freitag geboten wird

Zu idyllischer Atmosphäre werden Unterhaltung und Bewirtung geboten. Für den Speiseplan sorgt der Round Table, zu Burgern und Spiral-Pommes werden selbstgemachte Soßen und Kuchen angeboten. Auch Getränke mit und ohne Alkohol stehen auf der Karte. Für den musikalischen Rahmen wird Wolfgang Trautwein mit Klängen aus der Konserve sorgen, bevor er ab 19 Uhr selbst in die Saiten greift. Dann heißt es mit den Sixty6 wieder zurück in die Zeit der 60er-Jahre mit Ohrwürmern von Rock bis Pop. Außerdem stehen Künstler der aktuellen Ausstellung im Stadtpark zu Gesprächen bereit.

Stadtpark kann sich weiter wandeln

Seit der Landesgartenschau 2000 setzt sich der Förderverein für die Pflege und den Erhalt des Stadtparks ein. Vorsitzende Monika Netzhammer denkt auch an Weiterentwicklung. Wo die Strömung der Aach gering ist, kann sie sich einen Zugang vorstellen, wo Kinder in Ufernähe planschen können. Auch die Musikinsel ist im Blick: „Dort könnte man das Unterholz auslichten, um schattige Sitzgelegenheiten zu schaffen“, ist Netzhammers Vorschlag.

Veränderungen im Stadtpark sind auch naturgegeben. Wie Michael Schneider als Leiter des Amts Grün und Gewässer erläuterte, mussten zwei große Pappeln gefällt werden.- In die Lücke wurden zwei Blatterulmen und eine Rotbuche gepflanzt. Der nächste Schritt: Nach einem Blitzschlag muss ein Mammutbaum gefällt werden.