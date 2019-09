Schwer verletzt musste ein 51-jähriger Motorradfahrer am Montag gegen 15.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6157 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein von Bohlingen kommender 28-jähriger hinter einem Kies-Lkw in Richtung Singen. Nach dem Ende einer Steigung und im Kurvenausgang scherte er seinen Angaben zufolge nach links auf die Gegenfahrspur aus, um am Lkw vorbeizuschauen, ob er überholen könne. In diesem Moment kam der 51-jährige Motorradfahrer entgegen. Trotz eines Ausweichversuchs konnte dieser einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision kam der 51-Jährige nach rechts von der Straße ab, fuhr ein kurzes Stück in der angrenzenden Böschung und prallte schließlich gegen einen Baum. Nach notärztlicher Versorgung wurde der 51-jährige Mann ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße voll gesperrt.