Schwere Verletzungen erlitt eine 72-jährige Fußgängerin am Samstag gegen 22.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Rielasinger Straße in Singen. Nach Polizeiangaben war ein 19-jähriger Autofahrer von der Georg-Fischer-Straße kommend bei Grünlicht nach rechts in die Rielasinger Straße eingebogen und hatte hierbei die Fußgängerin erfasst, die ebenfalls bei Grün die Straße in Richtung Hilzingen überqueren wollte. Die 72-Jährige wurde über die Kühlerhaube gegen die Windschutzscheibe und von dort auf die Straße geschleudert. Nach notärztlicher Behandlung wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.